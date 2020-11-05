San Mateo縣多個議席和提案點票結果（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣選務處還在點算一些郵寄選票，得票率目前較接近的候選人或提案可能仍有翻盤機會，看看截至周三為止的一些候選人和提案的點票結果。

Millbrae市議員選舉，這次有3個席位空缺，有5人參選 其中兩位華裔，分別是薛大有（You You Xue）和馮嘉輝（Anders Fung），薛大有的得票率是18.77%，馮嘉輝是18.35%，分別排名第3和第4位，應該仍可以保住一個華裔席位。

San Mateo市議員選舉有兩個空缺，共3人參選，其中華裔候選人是李美恩（Amourence Lee）得票率是35%，排第2位，大幅領先排第3位的對手，應該能順利當選。

至於San Mateo縣第四區教育委員選舉有兩人參選，其中華裔蕭錫之（Rod Hsiao）得票率是48%，落後於對手4個百分點。

在提案方面，San Mateo縣的RR特別提案，未來30年增加銷售稅0.125個百分點，支持Caltrain的營運，贊成的有72%，已達到要求的3分之2贊成票，獲得通過。

Daly City Q提案增加商業銷售稅半個百分點，贊成的是72%，也已達到要求的3分之2贊成票，獲得通過。

San Mateo市Y提案延長現行的城市整體規劃政策，目前反對的佔多數 是51%。

San Mateo市R提案，允許市議會修改城市整體規劃政策，放寬部分樓宇高度和密度限制，也是反對的佔多數，是53%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。