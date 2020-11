San Mateo縣多個議席和提案點票結果（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣選務處還在點算一些郵寄選票,得票率目前較接近的候選人或提案可能仍有翻盤機會,看看截至周三為止的一些候選人和提案的點票結果。

Millbrae市議員選舉,這次有3個席位空缺,有5人參選 其中兩位華裔,分別是薛大有(You You Xue)和馮嘉輝(Anders Fung),薛大有的得票率是18.77%,馮嘉輝是18.35%,分別排名第3和第4位,應該仍可以保住一個華裔席位。

San Mateo市議員選舉有兩個空缺,共3人參選,其中華裔候選人是李美恩(Amourence Lee)得票率是35%,排第2位,大幅領先排第3位的對手,應該能順利當選。

至於San Mateo縣第四區教育委員選舉有兩人參選,其中華裔蕭錫之(Rod Hsiao)得票率是48%,落後於對手4個百分點。

在提案方面,San Mateo縣的RR特別提案,未來30年增加銷售稅0.125個百分點,支持Caltrain的營運,贊成的有72%,已達到要求的3分之2贊成票,獲得通過。

Daly City Q提案增加商業銷售稅半個百分點,贊成的是72%,也已達到要求的3分之2贊成票,獲得通過。

San Mateo市Y提案延長現行的城市整體規劃政策,目前反對的佔多數 是51%。

San Mateo市R提案,允許市議會修改城市整體規劃政策,放寬部分樓宇高度和密度限制,也是反對的佔多數,是53%。

