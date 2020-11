共和黨料守住參議院 收窄眾院劣勢

【有線新聞】

國會選情轉趨明朗,據推算,共和黨守住多個關鍵議席,很大機會繼續控制參議院。加上在眾議院成功收窄與民主黨的議席差距,估計新一屆國會兩院僵持會更激烈。

選情不被看好的科林斯成功連任,保著共和黨在緬因州的參議員席位。黨友厄恩斯特亦有驚無險守著艾奧瓦州一席,其他爭取連任的共和黨籍參議員亦在蒙大拿、得州、南卡羅來納、堪薩斯等多地報捷。餘下未知結果的議席共和黨亦佔優,為保住參議院控制權打下強心針。

眾議院方面,共和黨有新星冒起。25歲、因車禍下身癱瘓的考索恩得票率大幅拋離民主黨對手,成為美國過去兩世紀以來最年輕的國會議員。

加上打「經濟牌」策略奏效,不少共和黨候選人搶灘成功,收窄民主黨在眾議院的議席優勢,本已削弱眾議院議長佩洛西的談判籌碼。

加上共和黨緊隨特朗普政策路線後參議院議席沒流失。分析指共和黨今後在國會兩院處理各項議題時會表現得更強勢,更沒「妥協」餘地。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。