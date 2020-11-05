全美多地有示威抗議 特朗普支持者促停止點票

【KTSF 江良慧報導】

由於特朗普總統的律師團隊已經在多個關鍵搖擺州分，提出訴訟要求終止點票，全國多個大城市包括紐約、首都華盛頓和明尼亞波利斯都有民眾示威抗議，要求點算總統大選所有選票，而總統的支持者則包圍多個點票中心，要求立即停止點票。

大批示威者周三晚聚集在阿利桑拿州鳳凰城的點票中心外，當中不少人都是特朗普的支持者，聲稱點票出錯，當地媒體報導，極右組織AZ愛國者的成員走進了點票中心，聲稱使用Sharpie箱頭筆填寫的選票會被取消資格，這個陰謀理論從周三開始散播，不過並不是事實，當地選務處人員已經澄清絕無此事。

事後AZ愛國者成員被趕出點票中心，他們之後就去到外面的停車場，部分人則去了鳳凰城市中心其他地方，之後點票中心門外有戰術裝備的縣警人員駐守，工作人員周四更在點票中心外，樹立鐵絲網，可以看到網外就是示威者，可以抗議的言論自由區。

另外，在多個仍未完成點票的州分，例如是賓夕凡尼亞和喬治亞州的點票中心外，都有大批兩名候選人的支持者分別集會抗議示威，特朗普的支持者都要求立即停止點票，但拜登支持者就要求一定要點算所有的選票。

而周三晚在紐約曼克頓，有示威者遊行，但其後演變成警民衝突，有示威者更正路旁放火，警方最後拘捕了25人。

而在明尼亞波利斯，示威者在市中心遊行後，部分人走到附近的州際94號公路阻塞交通，警方最後向數以百計的人開違例告票。

在西雅圖、洛杉磯、丹佛和休斯頓等多個大城市，都同樣有選舉後的抗議示威。

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