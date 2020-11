全美多地有示威抗議 特朗普支持者促停止點票

【KTSF 江良慧報導】

由於特朗普總統的律師團隊已經在多個關鍵搖擺州分,提出訴訟要求終止點票,全國多個大城市包括紐約、首都華盛頓和明尼亞波利斯都有民眾示威抗議,要求點算總統大選所有選票,而總統的支持者則包圍多個點票中心,要求立即停止點票。

大批示威者周三晚聚集在阿利桑拿州鳳凰城的點票中心外,當中不少人都是特朗普的支持者,聲稱點票出錯,當地媒體報導,極右組織AZ愛國者的成員走進了點票中心,聲稱使用Sharpie箱頭筆填寫的選票會被取消資格,這個陰謀理論從周三開始散播,不過並不是事實,當地選務處人員已經澄清絕無此事。

事後AZ愛國者成員被趕出點票中心,他們之後就去到外面的停車場,部分人則去了鳳凰城市中心其他地方,之後點票中心門外有戰術裝備的縣警人員駐守,工作人員周四更在點票中心外,樹立鐵絲網,可以看到網外就是示威者,可以抗議的言論自由區。

另外,在多個仍未完成點票的州分,例如是賓夕凡尼亞和喬治亞州的點票中心外,都有大批兩名候選人的支持者分別集會抗議示威,特朗普的支持者都要求立即停止點票,但拜登支持者就要求一定要點算所有的選票。

而周三晚在紐約曼克頓,有示威者遊行,但其後演變成警民衝突,有示威者更正路旁放火,警方最後拘捕了25人。

而在明尼亞波利斯,示威者在市中心遊行後,部分人走到附近的州際94號公路阻塞交通,警方最後向數以百計的人開違例告票。

在西雅圖、洛杉磯、丹佛和休斯頓等多個大城市,都同樣有選舉後的抗議示威。

