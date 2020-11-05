密州喬州法官撤銷特朗普陣營點票訴訟

November 5, 2020 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Facebook / Donald J. Trump)

【KTSF】

密歇根州和喬治亞州的法官周四先後撤銷特朗普陣營就點票工作提出的訴訟。

密州法官Cynthia Stephens指，訴訟是於周三下午提出，而當地的點票工作已於訴訟提出前數小時結束，另外，訴訟的被告是州務卿Jocelyn Benson，法官指她並非合適的控訴對象，因為地方的點票工作並非由她控制，即使她是該州最高級的選舉事務官員。

特朗普陣營在訴訟中指控屬民主黨的Benson，容許在沒有跨黨派的監票員在場下點算缺席選票，她被指控侵害所有密州選民的憲法權利，憲法保障選民有權參與公正和合法的選舉。

Benson已透過律師否認指控。

喬治亞州的訴訟則涉及Chatham縣的53張缺席選票，特朗普陣營指這些選票是在投票結束後才收到，但當地的選務官員作證指，這些選票是在投票結束前收到，法官因而撤銷特朗普陣營的訴訟。

美聯社周三報導，拜登在密州和威斯康辛州勝出，4年前密州是由特朗普勝出，而喬治亞州、內華達州和賓夕凡尼亞州仍未有結果。

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