聯儲局維持近乎零利率政策不變

聯儲局周四決定維持現行近乎零的利率政策。

聯儲局開完兩天議息會議後,決策組官員一致認為,雖然美國經濟和就業自9月以來有改善,但經濟繼續面對明顯的風險,因此決定維持現行近乎零的利率不變,即是聯邦短期基金利率保持在零至0.25厘之間。

聯儲局說,經濟活動和就業繼續復甦,但仍然遠遠低過年初疫情之前的水平,聯儲局曾經在9月時提示,起碼到2023年都不大可能會加息,聯儲局在8月時也重申,維持借貸成本低廉,直至達到最高就業,以及通脹重上2%目標。

現時的通脹正走向溫和超出這個目標,對於通脹超過2%目標,比起上次2015年底至2016年初的加息周期,聯儲局對於加息問題今次比較有耐性。

