聯儲局維持近乎零利率政策不變

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局周四決定維持現行近乎零的利率政策。

聯儲局開完兩天議息會議後，決策組官員一致認為，雖然美國經濟和就業自9月以來有改善，但經濟繼續面對明顯的風險，因此決定維持現行近乎零的利率不變，即是聯邦短期基金利率保持在零至0.25厘之間。

聯儲局說，經濟活動和就業繼續復甦，但仍然遠遠低過年初疫情之前的水平，聯儲局曾經在9月時提示，起碼到2023年都不大可能會加息，聯儲局在8月時也重申，維持借貸成本低廉，直至達到最高就業，以及通脹重上2%目標。

現時的通脹正走向溫和超出這個目標，對於通脹超過2%目標，比起上次2015年底至2016年初的加息周期，聯儲局對於加息問題今次比較有耐性。

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