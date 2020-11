全美多地出現抗議示威 促點算所有選票

【KTSF 蔡璐陽報導】

由於總統人選懸而未決,這也使許多民眾失去耐心,周三全國多地都發生了抗議示威。

在紐約市,示威者舉著標語,要求「種族正義」、「保衛民主」、「點算所有選票」,他們從第五大道一直遊行到華盛頓廣場,之後在廣場靜坐示威。

在費城有大約200人周三下午上街遊行,他們也要求點算所有選票,這些人大部分是工會的代表,和提倡保護環境、防治氣候變化的積極人士,他們在Independence Hall聚集,並表示要保衛民主。

而在傍晚時,因為特朗普的競選團隊宣布,他們針對賓州的點票程序提出訴訟,要求暫停點票,這觸發了費城更多的民眾加入示威遊行隊伍。

在伊利諾伊州芝加哥市,有至少100名抗議人士,走上街頭同樣要求點算所有選票,並吶喊特朗普下台。

而在密西根州的底特律市,則有一群特朗普的支持者在選票中心門外要求停止點票,警察排成一排阻止示威者闖入,這場抗議活動發生在媒體公佈拜登贏得密西根州之後。

紐約城的抗議遊行活動有上千人參加,當中一些人在街頭放火,還有一小群人抗議,警察暴力執法,紐約警方目前逮捕了20名抗議人士。

另外俄亥俄、科羅拉多、華盛頓 還有北卡羅來納州也都爆發了「點算所有選票」抗議遊行。

而在亞利桑那州,有媒體報導拜登贏得該州之後,大批特朗普支持者走上街頭抗議。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。