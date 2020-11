高敘加連任Fremont市長 胡定欣晉身Dublin市議會

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣公職選舉今年也有很多華裔參選,雖然仍在等待郵寄選票的點票結果,不過已經以大比數領先,可以篤定當選的包括競選連任Fremont市長的高敘加(Lliy Mei),以及首次參選就能當選Dublin市議員的中國大陸第一代移民胡欣(Sherry Hu)。

Fremont市長共有6人參選,高敘加得票率是51%排首位,沙鴻恩(Justin Sha)得票率是25%排第二位,由於第1和第2名票數懸殊,高敘加連任應無懸念。

另外Fremot第六區今年首次有市議員席位,共6人參選,唯一的華裔候選人劉海雲(Charles Liu),得票率是23%,排第3位,與排第1位的Teresa Cox,差距較大,有可能落選。

第一區市議員只有黃潔宜(Teresa Keng)競選連任,得票率是99%,可以成功連任。

Pleasanton市議會有兩個席位空缺,首次有華裔候選人參選,他就是李志民(Chiman Lee),得票率是7%,排第6位。

Dublin市議會有兩個席位空缺,共9人參選,其中唯一華裔胡欣(Sherry Hu)得票率最高,是27%,應該可以順利當選。

奧克蘭第一區市議員選舉有3位候選人,其中柬華裔吳明治(Tri Ngo)得票率是14%,排第3位。

柏克萊市長競選有4位候選人,其中華裔熊偉恩(Wayne Hsiung)得票率是23%,排第2位 但與排首位的Jesse Arreguin的六成五得票率差距甚遠。

Contra Costa縣Danville市議員選舉有9人競逐3個席位,唯一華裔候選人方大衛(Dave Fong)得票率是17%,排第3位,有望當選。

另一個城市El Cerrito市議會有3個空缺,8人參選,唯一華裔余達勳(Arthur Yee)得票率不到8%,排第6位。

至於學區方面,Fremont聯合校區教育委員選舉,第一區華裔候選人伍曉文(Hiu Ng)得票率是三成五,與另一位候選人接近六成五的得票率差距甚遠,篤定落選。

在第4區,華裔候選人張亞靜(Yajing Zhang)得票率是六成二,應是高票當選。

在第5區,華裔沈靜雨(Lucy Shen)得票率是三成四,排第2位,與目前排首位的相差兩個百分點。

Livermore Valley聯合校區有兩個教育委員空缺,5人參選,華裔王羨茹(Kristie Wang)得票率27%,排首位,可以成功當選。

Newark聯合校區有3個教育委員空缺,4人參選,華裔張博文(Bowen Zhang)得票率是三成,可以當選。

Ohlone社區學院第2區的董事選舉有3個席位,5人參選,華裔關子奇(Lance Kwan)得票率是兩成,排第3位,也有望當選。

Pleasanton聯合校區教育委員有3個空缺,5人參選,有兩位華裔,分別是余貞美(Jamie Yee)和王衝,得票率分別是17%和13%,排第4和第5位。

柏克萊聯合校區有兩個教育委員空缺,6人參選,華裔Mike Chang得票率接近兩成,排第3位,但由於排前兩位的競爭對手得票率都超過三成,因此無望勝選。

東灣交通局AC Transit第1區董事空缺有3人參選,華裔方建清(Ben Fong)得票率是接近三成七 排第2位

與排首位的相差一成 可能落選

Alameda縣Oro Loma環境衛生管理局有兩個委員空缺,4人參選,華裔李國斌(Benny Lee)得票率接近三成三排首位,可以成功當選。

另外,Alameda縣華盛頓醫院董事有兩個空缺3人參選,華裔Jeannie Yee得票率是三成四,排第2位,應該可以當選。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。