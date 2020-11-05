高敘加連任Fremont市長 胡定欣晉身Dublin市議會

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣公職選舉今年也有很多華裔參選，雖然仍在等待郵寄選票的點票結果，不過已經以大比數領先，可以篤定當選的包括競選連任Fremont市長的高敘加（Lliy Mei），以及首次參選就能當選Dublin市議員的中國大陸第一代移民胡欣（Sherry Hu）。

Fremont市長共有6人參選，高敘加得票率是51%排首位，沙鴻恩（Justin Sha）得票率是25%排第二位，由於第1和第2名票數懸殊，高敘加連任應無懸念。

另外Fremot第六區今年首次有市議員席位，共6人參選，唯一的華裔候選人劉海雲（Charles Liu），得票率是23%，排第3位，與排第1位的Teresa Cox，差距較大，有可能落選。

第一區市議員只有黃潔宜（Teresa Keng）競選連任，得票率是99%，可以成功連任。

Pleasanton市議會有兩個席位空缺，首次有華裔候選人參選，他就是李志民（Chiman Lee），得票率是7%，排第6位。

Dublin市議會有兩個席位空缺，共9人參選，其中唯一華裔胡欣（Sherry Hu）得票率最高，是27%，應該可以順利當選。

奧克蘭第一區市議員選舉有3位候選人，其中柬華裔吳明治（Tri Ngo）得票率是14%，排第3位。

柏克萊市長競選有4位候選人，其中華裔熊偉恩（Wayne Hsiung）得票率是23%，排第2位 但與排首位的Jesse Arreguin的六成五得票率差距甚遠。

Contra Costa縣Danville市議員選舉有9人競逐3個席位，唯一華裔候選人方大衛（Dave Fong）得票率是17%，排第3位，有望當選。

另一個城市El Cerrito市議會有3個空缺，8人參選，唯一華裔余達勳（Arthur Yee）得票率不到8%，排第6位。

至於學區方面，Fremont聯合校區教育委員選舉，第一區華裔候選人伍曉文（Hiu Ng）得票率是三成五，與另一位候選人接近六成五的得票率差距甚遠，篤定落選。

在第4區，華裔候選人張亞靜（Yajing Zhang）得票率是六成二，應是高票當選。

在第5區，華裔沈靜雨（Lucy Shen）得票率是三成四，排第2位，與目前排首位的相差兩個百分點。

Livermore Valley聯合校區有兩個教育委員空缺，5人參選，華裔王羨茹（Kristie Wang）得票率27%，排首位，可以成功當選。

Newark聯合校區有3個教育委員空缺，4人參選，華裔張博文（Bowen Zhang）得票率是三成，可以當選。

Ohlone社區學院第2區的董事選舉有3個席位，5人參選，華裔關子奇（Lance Kwan）得票率是兩成，排第3位，也有望當選。

Pleasanton聯合校區教育委員有3個空缺，5人參選，有兩位華裔，分別是余貞美（Jamie Yee）和王衝，得票率分別是17%和13%，排第4和第5位。

柏克萊聯合校區有兩個教育委員空缺，6人參選，華裔Mike Chang得票率接近兩成，排第3位，但由於排前兩位的競爭對手得票率都超過三成，因此無望勝選。

東灣交通局AC Transit第1區董事空缺有3人參選，華裔方建清（Ben Fong）得票率是接近三成七 排第2位

與排首位的相差一成 可能落選

Alameda縣Oro Loma環境衛生管理局有兩個委員空缺，4人參選，華裔李國斌（Benny Lee）得票率接近三成三排首位，可以成功當選。

另外，Alameda縣華盛頓醫院董事有兩個空缺3人參選，華裔Jeannie Yee得票率是三成四，排第2位，應該可以當選。

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