東灣多項加銷售稅和發債提案獲通過

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣今年11月選舉的提案多數是增加銷售稅或發行公債,當中大部分提案都已獲得通過。

Contra Costa縣X提案建議未來20年全縣增加銷售稅0.5個百分點,需過半數贊成票通過,得票率接近59%,可以通過。

Concord市V提案延長並增加銷售稅0.5%,只要過半數贊成票便可通過,目前得票率是51%。

Orinda市R提案增加銷售稅0.5個百分點,有效期20年,有過半數贊成票便可通過,得票率是六成,可以通過。

列治文市U提案修訂商業稅,對各商業的總收入徵稅由0.06至5個百分點不等,​需過半數贊成票通過,得票率是七成三,已通過。

San Pablo市S提案增加銷售稅0.5個百分點,為期5年,​需過半數贊成票通過,得票率接近七成九 已通過。

Alameda縣W提案提高全縣銷售稅0.5%,為期10年,資助縣府提供必要服務,需過半數贊成票通過,目前得票率是51%。

Alameda縣X提案授權縣消防局發行9千萬元公債翻新設備,需過3分之2贊成票才能通過,得票率是六成八。

奧克蘭聯合校區Y提案授權校區發行7.35億元公債翻新學校設施,需過55%贊成票通過,得票率是七成七,已通過。

奧克蘭QQ提案將投票選舉教育委員的年齡由18歲降至16歲,需過半數贊成票通過,得票率是六成七,獲得通過。

奧克蘭RR提案廢除市政違例罰款1千元上限,需過半數贊成票通過,得票率接近六成,可以通過。

奧克蘭S1提案成立監察長辦公室,調查市府及警方如何處理投訴警察事宜,需過半數贊成票,得票率接近八成一,獲得通過。

另外,北灣Marin縣的San Rafael市也有一項增稅的R提案,提高銷售稅0.25個百分點,為期9年,用來改善市政以及緊急服務,需過半數贊成票通過,得票率是六成二,已經通過。

