東灣多項加銷售稅和發債提案獲通過

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣今年11月選舉的提案多數是增加銷售稅或發行公債，當中大部分提案都已獲得通過。

Contra Costa縣X提案建議未來20年全縣增加銷售稅0.5個百分點，需過半數贊成票通過，得票率接近59%，可以通過。

Concord市V提案延長並增加銷售稅0.5%，只要過半數贊成票便可通過，目前得票率是51%。

Orinda市R提案增加銷售稅0.5個百分點，有效期20年，有過半數贊成票便可通過，得票率是六成，可以通過。

列治文市U提案修訂商業稅，對各商業的總收入徵稅由0.06至5個百分點不等，​需過半數贊成票通過，得票率是七成三，已通過。

San Pablo市S提案增加銷售稅0.5個百分點，為期5年，​需過半數贊成票通過，得票率接近七成九 已通過。

Alameda縣W提案提高全縣銷售稅0.5%，為期10年，資助縣府提供必要服務，需過半數贊成票通過，目前得票率是51%。

Alameda縣X提案授權縣消防局發行9千萬元公債翻新設備，需過3分之2贊成票才能通過，得票率是六成八。

奧克蘭聯合校區Y提案授權校區發行7.35億元公債翻新學校設施，需過55%贊成票通過，得票率是七成七，已通過。

奧克蘭QQ提案將投票選舉教育委員的年齡由18歲降至16歲，需過半數贊成票通過，得票率是六成七，獲得通過。

奧克蘭RR提案廢除市政違例罰款1千元上限，需過半數贊成票通過，得票率接近六成，可以通過。

奧克蘭S1提案成立監察長辦公室，調查市府及警方如何處理投訴警察事宜，需過半數贊成票，得票率接近八成一，獲得通過。

另外，北灣Marin縣的San Rafael市也有一項增稅的R提案，提高銷售稅0.25個百分點，為期9年，用來改善市政以及緊急服務，需過半數贊成票通過，得票率是六成二，已經通過。

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