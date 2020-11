東灣兩男涉網上勒索未成年人交出色情照片被捕（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦執法人員以及舊金山警方拘捕了兩名東灣居民,他們涉嫌網上恐嚇勒索未成年人士,強逼他們交出自己的色情錄影和照片,多名受害人只得11歲至14歲。

舊金山警方表示,去年秋天,市內一間高中的訓導主任報警,指出有幾名學生被人恐嚇勒索,被逼在網上社交平台提供色情錄像和照片,警方和聯邦執法人員拘捕了東灣奧克蘭(屋崙)居民Delaney Tang,和Concord居民Vincenz Sison,他們被控索取兒童色情物品,以及串謀網上跟蹤的罪名。

警方表示,Tang透過不同的社交媒體戶口接觸未成年人士,有時假扮自己是未成年,先與受害人交談,然後用不同手段取得受害人的地址和照片,再用這些私人資料恐嚇受害人提供色情錄像和照片。

警方表示,Tang甚至試過將勒索得來的受害人影像,上載到網上,結果流傳到受害人就讀的學校,警方目前已知有8名11到14歲的受害人分別居住在灣區、北加州和猶他州。

警方公開被告使用的社交媒體用戶名字,其中大部分包括亞裔的姓氏,並呼籲其他受害人報警,舊金山警方特別受害人調查組的電話是(415) 558 5500。

