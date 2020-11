拜登選舉人票暫領先 特朗普陣營質疑點票過程失當

【KTSF 蔡璐陽報導】

大選結束,但特朗普和拜登仍未取得所需的270張選舉人票,拜登目前得到264張選舉人票,特朗普214張,誰會入主白宮仍然不明朗,目前幾個搖擺州的選票還在點算中,不過主流媒體說,拜登在密西根 、賓夕凡尼亞和威斯康辛州勝出,針對拜登突然翻盤,特朗普提出訴訟。

特朗普兒子Eric Trump說:「我們會贏得賓州,但是他們卻想把我們騙出局。」

特朗普競選團隊宣布提告,要威斯康辛州重新點票,特朗普一直在威州領先,但拜登突然以兩萬票反超前,特朗普指新出現的選票可疑,特朗普也打算會對密西根 、喬治亞州還有賓夕西凡尼亞州的選票點算提出訴訟,其中的一項訴狀指出,選票總數應當比已經被點算的票數要多,而對點票流程的監管過程有失妥當。

特朗普律師朱利安尼說:「監票員們距離實際點票工作台有20或30尺遠,無法看到選票上的內容。」

一名賓夕凡尼亞州的選票觀察員在與特朗普競選團隊的會議上表示,點票中心讓他在距離很遠的地方監票。

賓州監票員Jeremy Mercer說:「他們讓我們所在的位置,沒有辦法有效的監票。」

賓州州長譴責了特朗普團隊針對點票的訴訟。

賓州民主黨州長Tom Wolf說:「這種試圖顛覆民主流程的做法,非常不光彩。」

目前特朗普在賓州領先,但還有100萬張郵遞選票有待點算,特朗普質疑在大選後收到的選票。

特朗普陣營也打算提出訴訟,要求密西根州停止點票,理由是他們對點票未有足夠的監察。

密西根州當局也發布聲明,表示點票流程非常透明準確,沒有不公平。

拜登在威州與密州翻盤後,主流媒體指,拜登取得234張選舉人票,還差6票便可以當選總統。

拜登周三認為自己會贏說:「我來這裡不是為了宣布勝選,而是來報告,等點票結束,我相信我們是贏家。」

特朗普守住共和黨的基本盤,還拿下了俄亥俄、佛羅里達與德州等關鍵的搖擺州,周二半夜,包括威州與密西根在內,最少有6個搖擺州他都領先,在他已有的214張選舉人票上,會有多80票,可以說是勝券在握,肯定能連任,因此表示自己確實贏了。

周二晚半夜他也表明,對於選票爭議,他會訴訟到聯邦最高法院,目前還有5個州,包括賓夕凡尼亞、喬治亞、北卡、阿拉斯加與內華達還沒有點票結果,除內華達州以外,其餘4個州都是特朗普領先。

