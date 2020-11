華裔李天明當選加州眾議員 望為州議會帶來新觀點（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

年僅25歲的華裔李天明(Alex Lee)順利當選州眾議員後,周三接受本台專訪,希望自己能為加州議會帶來新的觀點。

李天明說:「我們真的深深感恩社區,昨晚壓倒性的選我們,如果不是得到社區巨大的支持,是做不到的,還有跨所有年齡層的義工,我們競選工程一開始就來自草根,我們初選時敲了3萬戶的門,在疫情爆發之前,而且我們的競選籌款完全不靠企業捐錢。」

李天明父母來自香港,他在灣區長大,畢業於Milpitas高中和戴維斯加大(UC Davis),曾擔任南加州參議員Henry Stern,以及眾議員羅達倫的法案助理。

今年25歲的他,將承接州眾議員朱感生的第25區州眾議員席位,他說自己很自豪成為首位公開的雙性戀州議員,也會是加州近百年來最年輕的州議員。

李天明說:「這是個成就,我認為可以為議會帶來全新觀點,我們有很多較年長的同僚,在他們人生中有不同的觀點,我作為正經歷人生第二次經濟衰退的年輕人,深切並同情的理解我們這一代與下一代所面臨的挑戰,所以現在去修正我們面對的問題是很迫切的。」

李天明在3月初選之後,得到桑德斯(Bernie Sanders)以及楊安澤(Andrew Yang),還有上百個社區領袖和組織的背書,首次參選公職就高票當選,他已經列出上任後要推動的第一項法案。

李天明說:「我優先提出的首項立法是,限制大企業影響我們的政治,我們見到大企業投入數以百萬計的錢進州的選舉 ,我認為這影響力不利加州民眾,因此這是我們的第一個法案。」

住房可負擔議題也會是他關注的頭號議題。

李天明說:「我自己之所以能生活在灣區,是因為與家人同住,這也是很多人的現實問題,他們在疫情和經濟衰退期間,被迫搬到別州或其他城市,所以住房可負擔將是我的最優先要務。」

加州25區眾議員選區包括東灣Fremont、Newark、南灣Milpitas、聖荷西及Santa Clara,該區亞裔人口超過一半。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。