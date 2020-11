【KTSF】

如果大家都戴口罩,到明年3月,可以拯救13萬人性命。

國家健康機構主任Francis Collins醫生在他的部落格寫下,戴口罩是一個簡單又無私的舉動,他說現在只有一半的美國人戴口罩,但是如果大部分的人都戴口罩,可以挽救數以萬計的生命。

他預估以目前的模式來計算,到明年2月,美國新冠肺炎死亡人數可能會超過100萬。

