美國總統大選選民反應熱烈 投票率料破百年紀錄

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今屆投票選民反應熱烈，最少有6個州投票率已超越上屆，逾1億人提早投票，預測整體投票率有機會是過百年來最高。

美國不少票站外都出現長長人龍，在馬里蘭州一所中學的票站選民圍繞校園排隊等候投票。

絕大部分選民都遵守防疫指引，戴上口罩和保持社交距離。

今屆有不少首投族出來投票，得州有調查顯示每10個選民便有1人是首次投票，而投票未結束，得州、華盛頓等多個州錄得的投票率已超越上屆。

全國有小部分票站出現機器故障，北卡羅來納州一個男人持槍，在票站外流連被捕，其他地方投票大致順利。

逾1億人在大選日前已提早親身或郵寄選票，華盛頓、紐約、加州有些票站較為冷清。

但全國有約30萬張郵遞選票積壓在郵政局，未分發往選舉辦事處。美國哥倫比亞特區地方法院法官原本下令郵政署在選舉日下午3時半前清理積壓選票，涉及15個州。但郵政署向法院表示，鑑於人手及運作限制無法完成，但會盡快處理。

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