美國總統大選選民反應熱烈 投票率料破百年紀錄

今屆投票選民反應熱烈,最少有6個州投票率已超越上屆,逾1億人提早投票,預測整體投票率有機會是過百年來最高。

美國不少票站外都出現長長人龍,在馬里蘭州一所中學的票站選民圍繞校園排隊等候投票。

絕大部分選民都遵守防疫指引,戴上口罩和保持社交距離。

今屆有不少首投族出來投票,得州有調查顯示每10個選民便有1人是首次投票,而投票未結束,得州、華盛頓等多個州錄得的投票率已超越上屆。

全國有小部分票站出現機器故障,北卡羅來納州一個男人持槍,在票站外流連被捕,其他地方投票大致順利。

逾1億人在大選日前已提早親身或郵寄選票,華盛頓、紐約、加州有些票站較為冷清。

但全國有約30萬張郵遞選票積壓在郵政局,未分發往選舉辦事處。美國哥倫比亞特區地方法院法官原本下令郵政署在選舉日下午3時半前清理積壓選票,涉及15個州。但郵政署向法院表示,鑑於人手及運作限制無法完成,但會盡快處理。

