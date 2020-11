法院否決特朗普政府拒讓申領福利移民申請綠卡政策

【KTSF 江良慧報導】

特朗普政府有關「公共負擔」的移民新政策,周一在法庭再次遭遇挫敗,芝加哥一個聯邦法官否決特朗普政府拒絕讓曾領取糧食券或其他政府福利的移民申請綠卡的政策,有關裁決將會適用於全國,美國移民及公民法務局宣布會即時終止執行該政策。

訴訟由伊利諾伊州一個移民難民權益組織在2019年時提出,但聯邦最高法院在今年1月為法律開綠燈,裁定在官司訴訟期間,政府可以執行該「公共負擔」移民政策。

聯邦地方法官Gary Feinerman周一頒布命令,指政策違反了行政程序法有關法律監管聯邦部門制定和頒布法規的程序,根據有關政策,曾經領取糧食券或者其他健康和房屋福利的移民,綠卡申請將被拒絕,因為他們將會被視作公共負擔。

但原告人就指,公共負擔這個詞語模棱兩可,和需要臨時援助以外的一定程度的依賴。

特朗普政府聲稱,新條例可以篩選去掉一些不能在美國自給自足的申請人,移民權益組織就指,新政策強迫移民在健康和在美國居留兩者做選擇。

有份打官司的Cook縣更指,不領取醫療保健福利,做較便宜的預防檢查的移民,有病時就要到急症室求醫,只會對公眾帶來更沉重的經濟負擔,預計特朗普政府會就裁決提出上訴。

