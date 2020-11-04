特朗普指威州密州出現可疑選票 質疑點票結果

【KTSF 張麗月報導】

美國總統大選結束，但特朗普總統和民主黨對手拜登仍未取得所需的270張選舉人票，因此誰會入主白宮仍然不明朗，尤其在四個關鍵搖擺州仍在點票，針對拜登取得威斯康辛州與密歇根州，特朗普提出訴訟。

主流媒體指，拜登在威州與密州勝出，令拜登只差6票便達到270張選舉人票，可以入主白宮，拜登尚未宣布勝選，只是表示有信心勝出。

拜登說：「我不是在此宣佈勝選，但我會在此報告點票完畢，我們相信，我們將會是勝利者。」

特朗普質疑威州與密州的點票結果，他發推文指出，開票後，他一直在這兩個州領先，但去到最後，出現大批的「可疑選票」，令他的優勢突然消失，他的陣營提出訴訟，表示有報告指威州有幾個縣的點票有異常情形發生，特朗普陣營質疑點票結果，要求重新點票。

有消息指拜登在威州突然多了至少十萬票，令他能夠以約2萬票反超前特朗普。

在密州，拜登也是最後以些微的票數反超前，特朗普陣營打算提出訴訟，要求停止點票，理由是他們對點票未有足夠的監察。

特朗普也指賓夕凡尼亞州有可疑選票，也打算提出訴訟，要求暫停點票。

目前特朗普在賓夕凡尼亞領先拜登，但賓夕凡尼亞還有100萬張郵遞選票有待點算，當中許多在大選日之後收到。

此外，特朗普陣營也在喬治亞州針對Chaham縣選務處提出訴訟，要求該縣保存並追究所有在大選日晚7點後收到的選票 。

特朗普陣營也打算對喬治亞州多個縣提出同樣的訴訟，特朗普目前在喬治亞領先拜登，他現時取得214張選舉人票，他仍對勝選有信心，而周二晚半夜他根據至少6個關鍵搖擺州他都領先，而率先聲稱自己勝出。

特朗普說：「我們準備贏得這選舉，坦白說，我們的確贏得這次選舉。」

周二晚他也都表明，會針對點票爭議而訴訟到聯邦最高法院。

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