特朗普指威州密州出現可疑選票 質疑點票結果

【KTSF 張麗月報導】

美國總統大選結束,但特朗普總統和民主黨對手拜登仍未取得所需的270張選舉人票,因此誰會入主白宮仍然不明朗,尤其在四個關鍵搖擺州仍在點票,針對拜登取得威斯康辛州與密歇根州,特朗普提出訴訟。

主流媒體指,拜登在威州與密州勝出,令拜登只差6票便達到270張選舉人票,可以入主白宮,拜登尚未宣布勝選,只是表示有信心勝出。

拜登說:「我不是在此宣佈勝選,但我會在此報告點票完畢,我們相信,我們將會是勝利者。」

特朗普質疑威州與密州的點票結果,他發推文指出,開票後,他一直在這兩個州領先,但去到最後,出現大批的「可疑選票」,令他的優勢突然消失,他的陣營提出訴訟,表示有報告指威州有幾個縣的點票有異常情形發生,特朗普陣營質疑點票結果,要求重新點票。

有消息指拜登在威州突然多了至少十萬票,令他能夠以約2萬票反超前特朗普。

在密州,拜登也是最後以些微的票數反超前,特朗普陣營打算提出訴訟,要求停止點票,理由是他們對點票未有足夠的監察。

特朗普也指賓夕凡尼亞州有可疑選票,也打算提出訴訟,要求暫停點票。

目前特朗普在賓夕凡尼亞領先拜登,但賓夕凡尼亞還有100萬張郵遞選票有待點算,當中許多在大選日之後收到。

此外,特朗普陣營也在喬治亞州針對Chaham縣選務處提出訴訟,要求該縣保存並追究所有在大選日晚7點後收到的選票 。

特朗普陣營也打算對喬治亞州多個縣提出同樣的訴訟,特朗普目前在喬治亞領先拜登,他現時取得214張選舉人票,他仍對勝選有信心,而周二晚半夜他根據至少6個關鍵搖擺州他都領先,而率先聲稱自己勝出。

特朗普說:「我們準備贏得這選舉,坦白說,我們的確贏得這次選舉。」

周二晚他也都表明,會針對點票爭議而訴訟到聯邦最高法院。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。