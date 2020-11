關鍵搖擺州點票初期由特朗普領先 拜登在兩州反超前

【有線新聞】

特朗普總統和民主黨對手拜登均守住基本盤,勝負分野落在多個搖擺州。特朗普成功守住得州和佛羅里達州,如果優勢持續,連任在望,但隨著較花時間點算的郵寄選票有結果,拜登已在威斯康辛和密歇根州反超前,仍有望取勝。

佛羅里達州邁阿密街頭聚集一批特朗普支持者,此州29張選舉人票再由特朗普袋袋平安,是其連任之路重要一仗。

他上屆僅以1.2個百分點險奪此搖擺州,調查指這裡的非裔、華裔和拉丁裔選民,對特朗普支持度提升,協助他在此州擊退拜登。

邁阿密有眾多為擺脫共產黨從古巴移居的人口,分析指點票結果可能反映特朗普強調拜登是社會主義者策略奏效。

特朗普還奪得另一關鍵州,得州的38張選舉人票。雖然選前形勢拉鋸,但民主黨始終未能攻陷,此傳統共和黨票倉。

多個勝負攸關的游離州,雖在選前民調指拜登略有優勢,但點票初期一度顯示由特朗普領先,包括密歇根、威斯康辛和賓夕法尼亞州,這三個都是拜登銳意從特朗普手中奪回、原本屬於「藍色城牆」的州分。

有分析指可能由於較多特朗普支持者在大選日投票,拜登支持者則傾向郵寄選票,這些票需花較長時間點算,而以上三個州均待大選日才開始處理這類選票,未能在點票早段反映。

其中在威斯康辛州,郵遞選票結果陸續出爐後,拜登有後來居上之勢,他佔領先優勢的關鍵州分,還有亞利桑那州此傳統深紅州有望由紅轉藍,而共和黨最少已確定被拜登搶得內布拉斯加州其中一張選舉人票。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。