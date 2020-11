美國總統大選仍未有結果 威州賓州密歇根州成關鍵

【KTSF】

美國總統大選過後,誰人入主白宮至周三早上仍然沒有定論,多個關鍵搖擺州的點票工作仍在進行中,包括威斯康辛州、密歇根州和賓夕法尼亞州,暫時未知何時才能定勝負。

根據CNN的點票結果,民主黨候選人拜登所得的選舉人票,暫時領先特朗普總統,拜登以224票領先特朗普的213票,候選人要取得270票才能勝選。

根據美聯社的報導,截至周三早上,拜登在密歇根州和威斯康辛州稍微領先,但由於票數非常接近,勝負暫時未有定論。

不過有些搖攞州則已有選舉結果,特朗普在佛羅里達州勝出,拜登則取下阿利桑那州,該州在近年的選舉中都偏向支持共和黨。

而在點票仍在進行中時,特朗普深夜在白宮現身,宣稱他已勝選,並揚言會促請聯邦最高法院停止點票的工作,暫時未知他是否真的會採取法律行動。

拜登也在特拉華州在支持者面前短暫露面,他呼籲大家要有耐性,稱選舉仍未結束,必須點算每一張選票。

