美國總統大選仍未有結果 威州賓州密歇根州成關鍵

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美國總統大選過後，誰人入主白宮至周三早上仍然沒有定論，多個關鍵搖擺州的點票工作仍在進行中，包括威斯康辛州、密歇根州和賓夕法尼亞州，暫時未知何時才能定勝負。

根據CNN的點票結果，民主黨候選人拜登所得的選舉人票，暫時領先特朗普總統，拜登以224票領先特朗普的213票，候選人要取得270票才能勝選。

根據美聯社的報導，截至周三早上，拜登在密歇根州和威斯康辛州稍微領先，但由於票數非常接近，勝負暫時未有定論。

不過有些搖攞州則已有選舉結果，特朗普在佛羅里達州勝出，拜登則取下阿利桑那州，該州在近年的選舉中都偏向支持共和黨。

而在點票仍在進行中時，特朗普深夜在白宮現身，宣稱他已勝選，並揚言會促請聯邦最高法院停止點票的工作，暫時未知他是否真的會採取法律行動。

拜登也在特拉華州在支持者面前短暫露面，他呼籲大家要有耐性，稱選舉仍未結束，必須點算每一張選票。

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