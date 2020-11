關鍵州點票未結束 特朗普拜登均宣稱有信心勝選

【有線新聞】

競逐連任的特朗普總統與民主黨對手拜登均對選情信心十足,各自宣稱將囊括尚未公布結果的搖擺州分。特朗普更率先宣布當選,又針對郵遞選票,稱選舉出現舞弊,將入稟最高法院要求大選日後停止接收選票。拜登則強調,必須點算所有選票。

確定穩奪佛羅里達、俄亥俄、得州三大關鍵州分後,特朗普以「勝利者」姿態現身。

他表示:「我們準備好大肆慶祝,我們橫掃多個州分之際,他們突然停止更新結果。今夜結果驚人,破紀錄美國公民投票,蜂湧而出支持我方陣營。我們在多個州分意外獲勝,例如佛羅里達,我們不僅勝出,更是大比數取勝。」

多個搖擺州分懸而未決,票站調查領先的特朗普揚言,將以對手望塵莫及的幅度大獲全勝,又指控民主黨意圖「竊取大選」,投票日後繼續接收郵遞選票不會坐視不理。

他說:「這是欺騙美國公眾,令舉國難堪,我們準備好勝出大選。坦白說,我們已勝選。為了國家著想,須確保選舉公正。我們將入稟最高法院,尋求頒令停止接收選票。」

形勢不如選前預期的拜登同樣聲稱有信心取勝,強調點票時一票也不能遺漏。他表示:「我深信我們將勝出大選。提前投票、郵遞投票人數史無前例,點票需時,我們要耐心靜候直至完成艱巨的點票程序。點票一日未結束,選戰還未落幕,孰勝孰負不由我或特朗普決定,而是美國人民的抉擇,我對結果抱持樂觀。我們要有信心,定能獲勝,感謝大家。」

其競選陣營批評特朗普試圖阻撓點算,大選日後送抵的選票赤裸裸地剝奪美國公民權利做法不當、聞所未聞、令人髮指,表明不會停止點票。

