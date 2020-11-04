關鍵州點票未結束 特朗普拜登均宣稱有信心勝選

【有線新聞】

競逐連任的特朗普總統與民主黨對手拜登均對選情信心十足，各自宣稱將囊括尚未公布結果的搖擺州分。特朗普更率先宣布當選，又針對郵遞選票，稱選舉出現舞弊，將入稟最高法院要求大選日後停止接收選票。拜登則強調，必須點算所有選票。

確定穩奪佛羅里達、俄亥俄、得州三大關鍵州分後，特朗普以「勝利者」姿態現身。

他表示：「我們準備好大肆慶祝，我們橫掃多個州分之際，他們突然停止更新結果。今夜結果驚人，破紀錄美國公民投票，蜂湧而出支持我方陣營。我們在多個州分意外獲勝，例如佛羅里達，我們不僅勝出，更是大比數取勝。」

多個搖擺州分懸而未決，票站調查領先的特朗普揚言，將以對手望塵莫及的幅度大獲全勝，又指控民主黨意圖「竊取大選」，投票日後繼續接收郵遞選票不會坐視不理。

他說：「這是欺騙美國公眾，令舉國難堪，我們準備好勝出大選。坦白說，我們已勝選。為了國家著想，須確保選舉公正。我們將入稟最高法院，尋求頒令停止接收選票。」

形勢不如選前預期的拜登同樣聲稱有信心取勝，強調點票時一票也不能遺漏。他表示：「我深信我們將勝出大選。提前投票、郵遞投票人數史無前例，點票需時，我們要耐心靜候直至完成艱巨的點票程序。點票一日未結束，選戰還未落幕，孰勝孰負不由我或特朗普決定，而是美國人民的抉擇，我對結果抱持樂觀。我們要有信心，定能獲勝，感謝大家。」

其競選陣營批評特朗普試圖阻撓點算，大選日後送抵的選票赤裸裸地剝奪美國公民權利做法不當、聞所未聞、令人髮指，表明不會停止點票。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。