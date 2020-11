【KTSF】

聖荷西聯合校區日前宣布,計劃從明年1月5日開始恢復學生返校上課,包括41所中小學,共28,000多名學生。

校區表示,教職員正在努力做好學生返校上課的準備,包括教室和公共區域,而且也在制定一套培訓師生防疫及安全的章程,校區將於12月30號最後確認返校上課日期。

至於Santa Clara縣,至今已有50多間私立學校允許學生返校上課,但是大型公立校區仍採取遠程教學模式。

