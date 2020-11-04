舊金山華裔經營洗衣店被持槍賊搶劫（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山列治文區發生持槍搶劫案，遇劫的洗衣店由華裔經營，老闆表示，開業至今將近十年第一次遇到搶劫。

現場是19 Avenue夾California街，警方資料顯示，周一下午1點左右，一個20至30歲的非洲裔男子進入店內，向裡面的人顯示自己腰間有槍，然後搶走收銀機裡面100多元現金，當時 洗衣店老闆伍小姐和另外兩個同事在店裡。

伍小姐說：「他戴著帽子和口罩，看起來很斯文，看不出他要進來打劫，好像防不勝防，拿著一張十元鈔票說要換錢，我打開收銀機拿了兩張5元，他叫我把所有錢給他，我沒有立刻給他錢，他走到收銀機那邊，揭起他的衣服，指著一枝槍，我後退，讓他走到收銀機，把所有的錢拿走。」

伍小姐表示，在這裡經營洗衣店9年多，試過一次被人爆竊，而被搶劫是第一次，雖然損失不多，可是很害怕。

伍小姐說：「他揭開衣服，看到他身上有槍真的害怕，站在我後面的同事說，他害怕到雙腿發軟。」

伍小姐表示，對面街的雜貨店兩星期前也被人爆竊，砸爛玻璃，偷走整個收銀機和偷走昂貴的酒，她覺得列治文區的治安變差。

伍小姐說：「較從前差，以前這裡不會有露宿者睡覺，現在經常見到隔壁的門口，有露宿者在睡覺。」

伍小姐讚揚警方反應很快，報警後幾分鐘警員就去到現場，她希望警方多派人巡邏街道，阻嚇不法分子。

伍小姐表示，她的舖頭有閉路電視，但剛好昨天沒有拍攝到案發過程，附近市民如果有監控錄像或者案件資料，請與警方聯繫，匿名報案熱線是(415) 575 4444。

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