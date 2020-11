舊金山華裔經營洗衣店被持槍賊搶劫（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山列治文區發生持槍搶劫案,遇劫的洗衣店由華裔經營,老闆表示,開業至今將近十年第一次遇到搶劫。

現場是19 Avenue夾California街,警方資料顯示,周一下午1點左右,一個20至30歲的非洲裔男子進入店內,向裡面的人顯示自己腰間有槍,然後搶走收銀機裡面100多元現金,當時 洗衣店老闆伍小姐和另外兩個同事在店裡。

伍小姐說:「他戴著帽子和口罩,看起來很斯文,看不出他要進來打劫,好像防不勝防,拿著一張十元鈔票說要換錢,我打開收銀機拿了兩張5元,他叫我把所有錢給他,我沒有立刻給他錢,他走到收銀機那邊,揭起他的衣服,指著一枝槍,我後退,讓他走到收銀機,把所有的錢拿走。」

伍小姐表示,在這裡經營洗衣店9年多,試過一次被人爆竊,而被搶劫是第一次,雖然損失不多,可是很害怕。

伍小姐說:「他揭開衣服,看到他身上有槍真的害怕,站在我後面的同事說,他害怕到雙腿發軟。」

伍小姐表示,對面街的雜貨店兩星期前也被人爆竊,砸爛玻璃,偷走整個收銀機和偷走昂貴的酒,她覺得列治文區的治安變差。

伍小姐說:「較從前差,以前這裡不會有露宿者睡覺,現在經常見到隔壁的門口,有露宿者在睡覺。」

伍小姐讚揚警方反應很快,報警後幾分鐘警員就去到現場,她希望警方多派人巡邏街道,阻嚇不法分子。

伍小姐表示,她的舖頭有閉路電視,但剛好昨天沒有拍攝到案發過程,附近市民如果有監控錄像或者案件資料,請與警方聯繫,匿名報案熱線是(415) 575 4444。

