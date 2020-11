舊金山12條提案大多獲選民支持

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山12條本地提案大部分都獲得選民的支持,包括關於發行公債的A提案,不過建議將本地選舉的合法投票年齡降低至16歲的G提案,就暫時以反對為多。

建議發行4.87億元公債的A提案,這筆錢將會用來資助無家可歸者及精神病患者服務,以及市內各個公園的翻新,當中包括華埠花園角約5400萬的建築費,提案需要3分之2贊成票才獲得通過,初步點票結果,贊成票達71%,A提案獲得通過。

B提案關於從工務局中分拆一個專門負責消毒及清潔街道的新部門,並建立工務局委員會,監管工務局的工作,贊成票超過六成,提案預計獲得通過。

D提案及E提案都是關於對市內執法部門的改革,D提案建議增設一個獨立於縣警局的監察長辦公室,及一個縣警監督委員會,負責調查涉及不當行為的縣警,並定期向市府提供改善縣警局的意見,贊成票超過67%,預計提案獲得通過。

另外,E提案是關於取消舊金山警局必須維持最少1,971名警員的下限,並以定期的評估去決定警力的增加或減少,有近72%選民投了贊成票,預計提案順利通過。

F提案是對於市內商業營業稅的改革,建議取消薪資支出稅,擴大對小商業稅項的豁免,並分階段增加對大企業的總收入稅,F提案得到超過68%的贊成票,預計會獲得通過。

另外3項涉及徵稅的提案,暫時都是以贊成票佔多數,建議提升一千萬以上房地產轉讓稅的I提案,贊成票有近58%。

J提案是關於以一項新的地稅,取代一項選民於2018年通過用來資助舊金山聯合校區服務的地稅,預計金額會由每年320元調整至288元,每年能為校區帶來約4810萬元收入,提案需要3分之2贊成票才可獲通過,暫時贊成票有近75%。

至於如果大企業行政總裁年薪與員工平均收入中位數之差超過100倍時,主張大企業需要額外繳交一項總收入稅的L提案,贊成票有約65%。

所有提案中,結果未明朗的包括C提案及G提案,C提案是關於取消只讓公民及選民擔任市府轄下委員會及顧問機構成員的規定,贊成票暫時領先,有約54%。

至於將本地選舉合法投票年齡由現時的18歲降低至16歲的G提案,以反對稍稍領先,有50.63%,而贊成佔49.37%。

選務處周三表示,還有大約9萬張選票未點算,因此最終結果仍未落實。

