舊金山投票站比往年冷清 親身投票選民不多（視頻）

由於受疫情的影響,加州每名選民今年都收到郵寄選票,灣區各縣在選舉前已經錄得破紀錄的投票率,舊金山的投票情況怎樣呢?

舊金山多個投票站周二都比往年冷清,來親身投票的人不多,不過在華埠,反而更多人是去花園角親身投遞選票。

因應疫情,華埠建民中心的票站,將投票攤位及投遞選票的攤位分開,投票攤位亦相應減少,保持足夠的社交距離。

周二中午時份,投票站這裡顯得相當冷清,沒有輪候的人龍,連一個來投票的選民都沒有。

截至下午1時,只有20個選民來投票,來投遞選票的選民,亦不足20人,有票站職員表示,從未試過親身投票的人那麼少。

華埠另一個位於劉貴明小學的票站,票站職員比投票的人還要多,只有一個選民在投票,一個早上只有16人投了票,不過職員指出,有數十人前來投遞選票。

更多人選擇去花園角投遞已填寫的選票,一個早上,選票就填滿了兩個票箱。

任先生剛剛入籍,趕上這次的總統選舉。

任先生說:「很開心,起碼做了美國公民的義務。」

人生中的第一票,任先生心儀的總統是哪一位呢?

任先生說:「特朗普,因為我覺得他做得幾好,對經濟,各方面的發展,美國民眾,我覺得應該投給他,(疫情有人說他控制得不太好),這是新聞的負面,疫情這回事,或者有一點誇大,很難說,我希望選了總統後,會慢慢跟進。」

究竟支持拜登還是特朗普,華裔選民各有不同意見。

徐女士說:「投了拜登,因為這個特朗普歧視得厲害,歧視我們這些中國人,中國人不喜歡他這樣歧視我們,他常常針對我們,那個特朗普,所以我想換個第二個總統,換個拜登。」

另一名選民May說:「當然是投拜登,因為特朗普不適合我們,他可能是優秀的生意人,但他不是好總統。」

李女士則說:「特朗普,他比較好,他說過的話會兌現,疫情是處理得不太好,人就當然有做得好,有不好。」

全舊金山一共有588個票站,包括市府門前最大型的投票中心,市府早有準備,放置了多個收集選票的攤位,亦安排特定的行車線,讓選民留在車上投遞選票,不過選務處指出,周二亦比較少選民來親身投票。

舊金山選務處中文發言人李懿莊(Catherine Lee)說:「今日雖然是投票日,但在這個投票中心這裡,人流比較少,可能在之前29日的提早投票期時,選民已經聽我們的呼籲,將他們的郵寄選票郵遞回來,或者親身交回來。」

截至周二下午為止,舊金山一共收到超過344,000張選票,投票率是66%,投票率明顯比往年高。

