舊金山投票站比往年冷清 親身投票選民不多（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

由於受疫情的影響，加州每名選民今年都收到郵寄選票，灣區各縣在選舉前已經錄得破紀錄的投票率，舊金山的投票情況怎樣呢？

舊金山多個投票站周二都比往年冷清，來親身投票的人不多，不過在華埠，反而更多人是去花園角親身投遞選票。

因應疫情，華埠建民中心的票站，將投票攤位及投遞選票的攤位分開，投票攤位亦相應減少，保持足夠的社交距離。

周二中午時份，投票站這裡顯得相當冷清，沒有輪候的人龍，連一個來投票的選民都沒有。

截至下午1時，只有20個選民來投票，來投遞選票的選民，亦不足20人，有票站職員表示，從未試過親身投票的人那麼少。

華埠另一個位於劉貴明小學的票站，票站職員比投票的人還要多，只有一個選民在投票，一個早上只有16人投了票，不過職員指出，有數十人前來投遞選票。

更多人選擇去花園角投遞已填寫的選票，一個早上，選票就填滿了兩個票箱。

任先生剛剛入籍，趕上這次的總統選舉。

任先生說：「很開心，起碼做了美國公民的義務。」

人生中的第一票，任先生心儀的總統是哪一位呢？

任先生說：「特朗普，因為我覺得他做得幾好，對經濟，各方面的發展，美國民眾，我覺得應該投給他，（疫情有人說他控制得不太好），這是新聞的負面，疫情這回事，或者有一點誇大，很難說，我希望選了總統後，會慢慢跟進。」

究竟支持拜登還是特朗普，華裔選民各有不同意見。

徐女士說：「投了拜登，因為這個特朗普歧視得厲害，歧視我們這些中國人，中國人不喜歡他這樣歧視我們，他常常針對我們，那個特朗普，所以我想換個第二個總統，換個拜登。」

另一名選民May說：「當然是投拜登，因為特朗普不適合我們，他可能是優秀的生意人，但他不是好總統。」

李女士則說：「特朗普，他比較好，他說過的話會兌現，疫情是處理得不太好，人就當然有做得好，有不好。」

全舊金山一共有588個票站，包括市府門前最大型的投票中心，市府早有準備，放置了多個收集選票的攤位，亦安排特定的行車線，讓選民留在車上投遞選票，不過選務處指出，周二亦比較少選民來親身投票。

舊金山選務處中文發言人李懿莊（Catherine Lee）說：「今日雖然是投票日，但在這個投票中心這裡，人流比較少，可能在之前29日的提早投票期時，選民已經聽我們的呼籲，將他們的郵寄選票郵遞回來，或者親身交回來。」

截至周二下午為止，舊金山一共收到超過344,000張選票，投票率是66%，投票率明顯比往年高。

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