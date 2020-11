舊金山延長限制送餐App對餐館徵收的服務費（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市參議會周二通過延長限制送餐服務app對餐館徵收的服務費。

舊金山在3月中開始實施居家隔離,餐館只能靠外賣和送餐服務營運,但是送餐手機app,例如Doordash、Grubhub和Uber Eats對餐館徵收的佣金可以高達30%,並將餐館的菜單自行訂價,再徵收額外收費。

許多餐館在疫情下生意已經大受打擊,但在付這些費用之後,完全賺不了錢。

舊金山市長布里德和市參事佩斯金和安世輝,在4月將送餐app的佣金上限定為15%。

市參議會周二一致通過延長這項佣金限制,一直到餐館能夠提供堂食服務和人量恢復到100%之後的60天。

送外賣app也不能管制餐館的價錢,要是顧客打電話到送貨公司而沒有訂餐,公司也不能向餐館收服務費等。

另外,市參事孟達文的提案規定,新的房屋和商業發展項目禁止媒氣而只使用電力,原本計畫在明年開始,而有一年的寬限期,但是需要修改實行日期的細節,而暫時延後到下個星期才表決。

