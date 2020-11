【KTSF】

針對舊金山單車盜竊案猖獗的問題,警方從8月底展開一項臥底調查行動,周二宣布在聖馬刁縣(San Mateo)抓獲一名48歲嫌犯,並找到近20輛失竊單車。

警方這項行動稱為fencing,也就是買賣贓物的臥底行動,先是鎖定一名涉嫌購買和販售失竊單車的男子,由臥底警員多次買入後,找到4架在舊金山住宅爆竊案中失竊的單車。

警方於是循線帶著搜索令,前往疑犯位於Burlingame的家中搜索,逮捕了在家的48歲疑犯Israel Hernandez,並在他的家中找到18輛失竊的單車,以及一輛電動滑板車,警方隨即以收取贓物罪。

這宗案件仍在調查,有線索的民眾可致電(415) 575-4444。

