舊金山Crocker-Amazon區周一晚發生槍擊案,身處車中的一名19歲青年中槍受傷,槍手逃去無蹤。

案發於晚上9時過後,地點在South Hill大道200號路段。

男疑犯被指身處一輛汽車中,在車內向另一輛汽車開槍,受害人當時與另一人在該輛汽車中。

中槍的傷者已送院救治,沒有生命危險。

