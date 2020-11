【KTSF】

一項研究發現,如果懷孕婦女感染新冠病毒,會比沒懷孕婦女病情更嚴重,甚至死亡。

聯邦疾控中心的研究人員發現,儘管新冠病毒的死亡及嚴重性對懷孕婦女來說相對低,但是一旦染上病毒,需要進入加護病房,插管以及心肺輔助的機會較高。

另一份報告發現,懷孕婦女感染新冠病毒,容易生早產兒,在4千名受感染的孕婦中,13%早產。

醫生警告在疫情攀升之際,懷孕婦女要特別小心。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。