共和黨參議院多數黨領袖麥康尼第7次贏得肯塔基州聯邦參議員席位。

麥康尼是特朗普總統在國會的重要盟友,也是共和黨參議員歷史上任職時間最長的領導,在今年的選舉中,78歲的麥康尼擊敗了民主黨退休海軍Amy McGrath。

麥康尼在任期內對共和黨鞠躬盡瘁,他配合特朗普的稅收改革,並且精心策劃了參議院共和黨人確認特朗普總統的200多項司法任命。

