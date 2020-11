【KTSF】

南卡羅萊納州聯邦參議員Lindsey Graham贏得第4次連任。

Graham擊敗了民主黨籍的Jaime Harrison,他是民主黨國家委員會的副主席,Harrison的籌款金額打破了競選記錄,這使他在當地做足了鋪天蓋地的廣告。

在接近選舉日的最後幾週,他的支持率和Graham幾乎持平,不過Graham還是更勝一籌,在南卡州大部分的地方政府都由共和黨掌控,並且有大量特朗普的支持者。

