全美周二因新冠病毒住院治療的病人達到5萬人。

根據一項追踪新冠病毒的項目,在美國中西部,新冠病毒案例急劇上升,而美國聯邦衛生部則表示,現在住院治療的病人有52,000人,預計現在全國醫院有70%的病床已經滿員,當中有11%的病人是新冠病毒患者。

