民主黨有望繼續操控眾院 共和黨料續掌參院

【KTSF 張麗月報導】

國會改選方面,目前的點票結果顯示,參眾兩院兩黨都未過半數,情況看來民主黨有望繼續主導眾議院,而共和黨就繼續掌管參議院。

由共和黨控制的參議院100席中,有35席要改選,已知共和黨保住18席,民主黨取得12席,仍有5席未明,目前民主黨佔47席,而共和黨就佔48席,情況看來民主黨未能改變參議院的權力格局。

其中參議院共和黨領袖麥康尼競逐連任成功,贏得第7個任期,可以再做多6年,麥康尼表示,參議院下星期一復會,希望可以在年底之前通過新一輪刺激經濟紓困方案。

至於眾議院要改選全部435席,目前民主黨取得204席,共和黨取得190席,要拿到218席才可控制眾議院。

民主黨的議席主要集中在東西兩岸,以及其他人口密集的市區,而從北至南包括中西部與佛羅里達,幾乎全是共和黨的天下。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。