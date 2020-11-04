民主黨有望繼續操控眾院 共和黨料續掌參院

【KTSF 張麗月報導】

國會改選方面，目前的點票結果顯示，參眾兩院兩黨都未過半數，情況看來民主黨有望繼續主導眾議院，而共和黨就繼續掌管參議院。

由共和黨控制的參議院100席中，有35席要改選，已知共和黨保住18席，民主黨取得12席，仍有5席未明，目前民主黨佔47席，而共和黨就佔48席，情況看來民主黨未能改變參議院的權力格局。

其中參議院共和黨領袖麥康尼競逐連任成功，贏得第7個任期，可以再做多6年，麥康尼表示，參議院下星期一復會，希望可以在年底之前通過新一輪刺激經濟紓困方案。

至於眾議院要改選全部435席，目前民主黨取得204席，共和黨取得190席，要拿到218席才可控制眾議院。

民主黨的議席主要集中在東西兩岸，以及其他人口密集的市區，而從北至南包括中西部與佛羅里達，幾乎全是共和黨的天下。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。