灣區多位華裔候選人參選或連任州議員職務,表現也相當出色。

代表舊金山的加州州眾議員邱信福這次競選連任,得票為89.9%,大勝對手Starchild的10.1%,輕鬆獲得連任。

先前爆出婚外情醜聞的華裔州眾議員丁右立,似乎不受負面新聞影響,也以78.6%的得票順利連任,他的對手、共和黨籍John McDonnell得票為21.4%。

南灣方面,州眾議員第25選區因為現任的朱感生轉戰聖塔克拉拉縣縣議員,空缺由25歲的華裔李天明勝出,得票率高達73.1%,對手Bob Brunton得票為26.9%。

另外,州眾議員第28選區華裔州眾議員羅達倫也順利連任,得票率為74.4%,擊敗共和黨籍對手Carlos Cruz,其得票為25.6%。

