加州12項提案5項獲通過 網約車司機歸類合約商

這次大選,加州12個提案當中,有5個提案獲得通過,其中備受華裔社區關注的16號提案落敗。

加州將在12月11日之前正式公布選舉結果,儘管還有部分選票尚未處理完畢,加州州務卿辦公室的開票數據已經有了大致結果,5個獲得通過的加州提案,分別是14、17、19、22,以及24號提案,先來看通過的提案。

首先是14號提案,建議發行55億美元的加州公債,投入幹細胞研究和其他醫療研究,提案以51.1%支持,48.9%反對的票數通過。

其次是攸關改變加州假釋犯投票權規定的17號提案,建議讓假釋犯在監獄服刑的刑期期滿後,即可恢復投票權,不需等假釋期滿才恢復,提案以59%支持、41%反對的票數獲得通過。

接著是加州19號提案,建議改變特定的物業稅規定,對年齡在55歲以上、殘障,或是山火等災難受害者給予物業稅轉移優惠,但就對繼承等家庭物業轉讓的一些稅務優惠設限,並設立兩項火災保護服務基金,這項提案以51.5%支持,48.5%反對的票數通過。

備受矚目的加州22號提案也以58.4%支持41.6%反對的票數獲得通過,建議將網約車和送餐、送貨服務的司機歸類為獨立合約商(independent contractors),不享有公司提供僱員福利,例如最低工資、加班費、失業保險以及工傷賠償等,但有其他的補償,例如底薪、健保補貼及汽車保險等。

最後一項通過的就是修改消費者保護法的24號提案,也以56.1%支持、43.9%反對的票數獲得通過,提案包括對收集資訊的商業,需讓消費者知情的門檻做修訂,成立加州隱私保護機構,執行和實施消費者隱私法律,並收取罰款,商家違反規定的對象,如果年齡在16歲以下,罰則加重至三倍,盜取消費者登入信息者,要面臨民事處罰。

落敗的提案方面,最受華裔社區關注旨在推動加州平權法的16號提案,以43.9%支持、56.1%反對的票數闖關失敗。

這個結果宣告草根組織CFER,加州平等權益組織的一大勝利。

加州平等權益組織執行總監吳文淵(Wenyuan Wu)說:「我們一起撰寫了反抗種族歧視政策的歷史新篇章,衷心感謝CFER選戰隊伍的每一員,和支持我們的華人義工們,我們勝利了,我們要將捍衛平等權益這一正義之戰繼續下去。」

支持16號提案的陣營Opportunity for All,周三也就結果發表聲明表示:「我們為每一票奮鬥,也重視有必要計算每一票,這是我們要為加州和全國的民主做的。」

聲明並肯定其聯盟結合了來自不同背景多元的盟友,一起宣傳種族正義和性別平等,不論16號提案的結果如何,都會繼續前進。

有關改變商業和工業房產物業稅估值方式的加州15號提案,48.3%支持、51.7%反對,沒有通過。

加州18號提案主張有條件降低加州初選和特別選舉的法定投票年齡至17歲,提案以44.9%支持、55.1%反對沒有通過。

同樣也受到華裔社區關注跟治安有關的加州20號提案,建議限制對特定非暴力犯罪的假釋,並修改47號提案關於竊盜金額不超過950元的罪犯不予起訴的規定等,以37.4%支持、62.3%反對的懸殊比例宣告失敗。

攸關對加州居民住宅租金管制規定做出重大改變的加州21號提案,以40.2%支持、59.8%反對的票數落敗。

建議對洗腎診所制定加州的規範,要求有醫療專業人士在場的加州23號提案,36%支持、64%反對沒有通過。

希望以新制度來取代現金保釋制度的加州25號提案,44.6% 支持、55.4%反對沒有通過。

