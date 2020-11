【KTSF】

加州多項提案的點票工作仍在進行中,動議在加州恢復平權法的16號提案,截至周三早上的點票結果,投反對票的選民暫時領先投支持票的選民,預料不會獲得通過。

目前投反對票的比率是56.1%,支持的比率是43.9%,該法案動議加州推翻禁止實施平權法的禁令,容許州與地方正府在審批合約和招聘上,考慮申請人的族裔和性別作為優先條件,加州各大專院校在收生上,也可以考慮族裔和性別的因素。

支持者稱平權法對根除種族和性別歧視非常重要,但反對者認為,招聘和收生應純粹以申請人的能力作準。

