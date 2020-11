拜登在威斯康辛州勝出 特朗普要求重新點票

【KTSF】

美國總統大選周三下午仍未有結果,暫時特朗普總統與民主黨對手拜登都尚未取得勝出大選所需的270張選舉人票,不過在關鍵的搖擺州,拜登在威斯康辛州取得關鍵的勝利,但特朗普陣營質疑點票結果。

威斯康辛州的選舉官員表示,目前差不多所有選票已被點算,只有一個鎮區的數百張選票,以及一些臨時選票尚未點算,美聯社指根據目前的點票結果,拜登在威斯康辛州勝出。

不過特朗普陣營已要求重點選票,而從過去的經驗看,威斯康辛州重點選票,結果大多只差數百張選票,而該州有接近330萬名選民投票,拜登目前以0.624%領先特朗普。

在密歇根州,拜登目前輕微領先特朗普,但由於票數太接近,結果仍有待確定。

特朗普競選經理Bill Stepien表示,總統已正式要求威斯康辛州重新點票,理由是有數個縣出現不正常的情況,另外,特朗普競選陣營亦已在密歇根州提出訴訟,要求結束當地的點票工作,因為該州沒有給予合理的渠道讓公眾觀看打開選票和點票的程序。

寶夕法尼亞州則仍有數十萬張選票有待點算。

在另外一些選情激烈的州,特朗普贏得佛羅里達州,拜登則在傳統上支持共和黨的阿利桑那州勝出。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。