拜登在威斯康辛州勝出 特朗普要求重新點票

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美國總統大選周三下午仍未有結果，暫時特朗普總統與民主黨對手拜登都尚未取得勝出大選所需的270張選舉人票，不過在關鍵的搖擺州，拜登在威斯康辛州取得關鍵的勝利，但特朗普陣營質疑點票結果。

威斯康辛州的選舉官員表示，目前差不多所有選票已被點算，只有一個鎮區的數百張選票，以及一些臨時選票尚未點算，美聯社指根據目前的點票結果，拜登在威斯康辛州勝出。

不過特朗普陣營已要求重點選票，而從過去的經驗看，威斯康辛州重點選票，結果大多只差數百張選票，而該州有接近330萬名選民投票，拜登目前以0.624%領先特朗普。

在密歇根州，拜登目前輕微領先特朗普，但由於票數太接近，結果仍有待確定。

特朗普競選經理Bill Stepien表示，總統已正式要求威斯康辛州重新點票，理由是有數個縣出現不正常的情況，另外，特朗普競選陣營亦已在密歇根州提出訴訟，要求結束當地的點票工作，因為該州沒有給予合理的渠道讓公眾觀看打開選票和點票的程序。

寶夕法尼亞州則仍有數十萬張選票有待點算。

在另外一些選情激烈的州，特朗普贏得佛羅里達州，拜登則在傳統上支持共和黨的阿利桑那州勝出。

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