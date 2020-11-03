維也納槍手猶太教堂外槍殺4人後被警擊斃

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奧地利首都維也納週一晚上也發生槍擊案，地點在一間猶太教堂外面的大街上，槍手殺害4人後，被到場的警員開槍擊斃，有猶太教堂教士說，槍手開了最少100槍。

案發後，奧地利的警方特擊部隊配備機關槍到市中心巡邏，當局透露，在週一晚上8點市中心一條熱鬧的街道上響起槍聲，至少有6個地點發生槍擊，造成4人死亡，多人受傷，事件中有一名兇徒被擊斃，當局估計還有其他兇徒在逃，當局將事件列為恐怖襲擊。

大批警力到場戒備，並呼籲市民不要在開放的場所聚集，也不要在路上逗留，顧著用手機拍攝，阻礙交通之餘，也妨礙警方的工作。

現場大街上有一間主要的猶太教堂，槍擊案就在教堂外面發生，目前不知道兇徒是否針對該猶太教堂，維也納拉比說，有人開了過百槍。

猶太教堂教士Schlomo Hofmeister說：「聽到樓下的槍聲，我朝窗下看，看到襲擊者衝進我們街上，成排的酒吧和餐館，人們逃跑，一兩個攻擊者在追他們，這是我所見。」

他說週一晚是封城前夕，餐館與酒吧要關閉一個月，加上天氣好又不冷，很多人都把握機會出外消遣，很多人坐在外面，兇徒就向他們開槍。

在疫情方面，奧地利在過去7天的新症率是10萬分之301，是德國的三倍，奧地利累計有10.6萬人感染，當中超過一千人死亡，當局宣布關閉餐館酒吧，與娛樂場所一個月，要求國民在晚上8點到早上6點如無必要，不要外出。

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