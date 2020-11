維也納槍手猶太教堂外槍殺4人後被警擊斃

【KTSF】

奧地利首都維也納週一晚上也發生槍擊案,地點在一間猶太教堂外面的大街上,槍手殺害4人後,被到場的警員開槍擊斃,有猶太教堂教士說,槍手開了最少100槍。

案發後,奧地利的警方特擊部隊配備機關槍到市中心巡邏,當局透露,在週一晚上8點市中心一條熱鬧的街道上響起槍聲,至少有6個地點發生槍擊,造成4人死亡,多人受傷,事件中有一名兇徒被擊斃,當局估計還有其他兇徒在逃,當局將事件列為恐怖襲擊。

大批警力到場戒備,並呼籲市民不要在開放的場所聚集,也不要在路上逗留,顧著用手機拍攝,阻礙交通之餘,也妨礙警方的工作。

現場大街上有一間主要的猶太教堂,槍擊案就在教堂外面發生,目前不知道兇徒是否針對該猶太教堂,維也納拉比說,有人開了過百槍。

猶太教堂教士Schlomo Hofmeister說:「聽到樓下的槍聲,我朝窗下看,看到襲擊者衝進我們街上,成排的酒吧和餐館,人們逃跑,一兩個攻擊者在追他們,這是我所見。」

他說週一晚是封城前夕,餐館與酒吧要關閉一個月,加上天氣好又不冷,很多人都把握機會出外消遣,很多人坐在外面,兇徒就向他們開槍。

在疫情方面,奧地利在過去7天的新症率是10萬分之301,是德國的三倍,奧地利累計有10.6萬人感染,當中超過一千人死亡,當局宣布關閉餐館酒吧,與娛樂場所一個月,要求國民在晚上8點到早上6點如無必要,不要外出。

