美國周二總統大選 各州選民陸續投票

美國大選投票日,各州陸續開始投票,由選民決定總統特朗普繼續執政,還是改由民主黨的拜登上台,各州票站都做足防疫工夫。雖然全國已經有逾一億選民提早投票,但多地票站一開門都有人親身投票。

紐約市皇后區這個票站,當地清晨一開門,已經有選民前來投票。疫情下的大選投票,工作人員佩戴口罩,並在工作桌放置透明膠板。在社交距離下,人流看來疏落,但在投票早段,票站內已經有人龍。

各州票站情況相若,在關鍵搖擺州分北卡羅來納,選民分批進入。這個有15張選舉人票的焦點州分,尋求連任的特朗普,上屆僅以數個百分點險勝。

其他重點州分,密歇根和威斯康星州,票站一開同樣要排隊。今屆大選,全國有近1億選民提早投票,得州、夏威夷和蒙大拿州提早投票的人,已經超過當地上屆的總投票人數,多個州分票站需要等候,不過早段投票時間,人龍不及上屆大選長。

今屆大選選出正副總統,同時改選參議院三分一,以及眾議院全體議席。對上一屆,美國傳媒在本港時間周三下午,已經確定特朗普勝出選舉。不過今屆疫情下,有破紀錄高的郵遞選票需要處理,多個州分的選舉部門表明,不會如以往般,這麼快有結果。

