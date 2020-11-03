美國周二總統大選 各州選民陸續投票

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美國大選投票日，各州陸續開始投票，由選民決定總統特朗普繼續執政，還是改由民主黨的拜登上台，各州票站都做足防疫工夫。雖然全國已經有逾一億選民提早投票，但多地票站一開門都有人親身投票。

紐約市皇后區這個票站，當地清晨一開門，已經有選民前來投票。疫情下的大選投票，工作人員佩戴口罩，並在工作桌放置透明膠板。在社交距離下，人流看來疏落，但在投票早段，票站內已經有人龍。

各州票站情況相若，在關鍵搖擺州分北卡羅來納，選民分批進入。這個有15張選舉人票的焦點州分，尋求連任的特朗普，上屆僅以數個百分點險勝。

其他重點州分，密歇根和威斯康星州，票站一開同樣要排隊。今屆大選，全國有近1億選民提早投票，得州、夏威夷和蒙大拿州提早投票的人，已經超過當地上屆的總投票人數，多個州分票站需要等候，不過早段投票時間，人龍不及上屆大選長。

今屆大選選出正副總統，同時改選參議院三分一，以及眾議院全體議席。對上一屆，美國傳媒在本港時間周三下午，已經確定特朗普勝出選舉。不過今屆疫情下，有破紀錄高的郵遞選票需要處理，多個州分的選舉部門表明，不會如以往般，這麼快有結果。

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