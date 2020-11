特朗普最後衝刺在3州出席5場造勢大會

【KTSF 蔡璐陽報導】

大選前夕,特朗普總統做最後衝刺,一連在3個州舉行5場競選活動,副總統彭斯和第一夫人梅拉尼亞也都分別舉辦造勢活動。

特朗普周一分別在北卡羅來納州、密西根州、威斯康辛州共舉行5場造勢活動,特朗普的首站是密西根州的Traverse城,副總統彭斯也一同出席,2016年特朗普在密西根州險勝,這也是幾十年來,該州首次支持共和黨候選人。

而在今年的大選密西根州仍然扮演了重要角色,目前該州的民調顯示,拜登領先於特朗普,但是特朗普對此不以為然。

特朗普說:「我們會看到真正的數字,民調再也無法說明結果,提前投票的數字正在統計,我們的票數應該大幅領先。」

結束Traverse城的活動之後,特朗普就前往威斯康辛,而最後一站的競選活動,他還會回到密西根在Grand Rapids舉行最後一場造勢。

副總統彭斯除了陪同特朗普在密西根州造勢之外,也到賓西凡尼亞州舉行集會,因為賓州依靠開採能源,他也再次抨擊拜登和賀錦麗會禁止水壓採油。

另外,第一夫人梅拉尼亞周一來到北卡羅來納州造勢,出席集會的都是軍人家屬,她說民主黨人總是對警察和移民執法人員惡語相向,並且主張削減他們的經費,她認為民主黨人的這種做法,會給孩子們不好的影響,使他們對政治產生誤解。

