中國政府將對旅客實施入境新政策（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國政府為控制疫情跨境傳播,從11月6日起,將對前往中國的中、外籍旅客實施入境新政策。

中國為防堵跨境傳播新冠病毒,宣佈從本週五,也就是11月6號開始,凡從美國出發搭機前往中國的中外籍旅客,都需提供雙檢陰性證明才能登機,也就是新冠病毒核酸檢測,以及血清抗體檢測,而且有效檢測結果也從現在的72小時以內縮短至48小時。

根據中國駐舊金山總領館官方網站發佈的消息,凡是由美國搭乘直飛航班前往中國的旅客,不論國籍,須在登機前48小時內,在美國的檢測機構完成核酸以及血清抗體雙檢測,而且在獲得陰性檢測結果證明後,須向所在領區的中國駐美使領館申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書,才能登機。

帶「HS」標識的綠色健康碼,適用於中國公民,而外籍公民則須辦理健康狀況聲明書。

如果是從美國出發,之後經第三國,例如日本或韓國轉機再前往中國,則須在轉機的國家,於中轉登機前48小時內,做第二次雙檢證明。

至於打算在美國中轉前往中國的旅客則要格外小心,因為美國一些主要機場,都不具備雙檢的檢測條件,所以中國駐外使領館都建議,旅客應謹慎選擇在美國轉機,除非持有效入境美國的簽證,而且確定自己能在中轉登機前48小時內完成雙檢,以及辦理好使領館健康認證手續,否則將面臨滯留,或被遣返出發地的風險。

辦理新冠病毒雙檢認證的中國駐舊金山總領館,聯繫電郵是[email protected]://il.com,中領館還表示,目前並未指定或授權任何檢測機構,旅客可以自行聯繫提供雙檢服務的實驗室,或醫療機構查詢檢測詳情,以及相關收費等問題。

在正式實施新冠病毒核酸以及血清抗體雙檢後,勢必給打算前往中國的旅客造成更多不便,因此中領館也對赴華旅客做出提示,綜合考慮新冠肺炎疫情風險以及出行成本,最好是「非必要 不旅行」,而且在做完抽樣檢測後,也應減少非必要外出,並做好防護,以免在等待結果期間出現感染情況。

