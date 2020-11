舊金山華埠花園角上周五免費檢測結果如何（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠花園角上星期五為市民提供免費新型肺炎檢測,結果如何呢?

舊金山公共衛生局表示,總共有392人接受檢測,大部分是亞太裔人士,檢測結果是所有人都呈陰性反應。

另外,衛生局上星期二在Portola區Felton街為當地居民提供檢測服務,結果也是全部是陰性反應。

舊金山公共衛生局讚揚華裔以及亞太裔社區注重戴口罩、居家避疫,以及與他人保持距離,還有社區機構的教育與外展服務。

衛生局強調,全國疫情嚴重,舊金山市民仍需積極抗疫。

衛生局本星期五早上9點至下午4點,會再次在花園角提供免費檢測,市民可致電(628) 228-2828向東華醫院預約,沒有預約的人士,也可以當天下午1點至4點到花園角接受檢測。

另外,下星期二11月10號,衛生局會在Portola區Felton街25號提供免費檢測,時間是上午9點至下午5點,無需預約。

