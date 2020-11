Santa Clara縣完成逾100萬個新冠病毒檢測（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州周日一天內新增4,094個病例,到目前為止,加州累計有930,628人確診,過去7天的檢測感染率為3.2%,至於灣區的部分,灣區9個縣累計確診病例約有117,000宗,疫情以來總共有1,472人死亡,周一南灣聖塔克拉拉縣(Santa Clara)特別舉行記者會,宣布該縣已經做了超過100萬個病毒檢測。

在聖塔克拉拉谷醫療中心,聖塔克拉拉縣公共衛生局以及縣內私人醫療診所等機構的通力合作之下,聖塔克拉拉縣自疫情爆發以來,完成超過100萬個病毒檢測。

聖塔克拉拉縣新冠病毒檢測主任Marty Fenstersheib說:「我們現在已經於縣內做了超過100萬個檢測,我們的病毒檢測能力比今年早些時候大幅提高,我們現在每天能做7千至8千個病毒檢測。」

截至周一下午兩點,該縣通報已經完成超過103萬個檢測,其中確診案例為29,537宗,過去7天的檢測感染率為1.7%,明顯低於全加州的平均數。

官員將這個里程碑的達成,歸功於社區的努力,包括縣內各城市都提供場地做為檢測地點,還有醫療機構、政府相關部門和民眾的大力配合。

聖塔克拉拉縣病毒檢測協調員Chrissy Cheung說:「所以這真的是團隊努力,在整個聖縣的公共和私人領域,我們很期待繼續合作,並繼續提供免費、簡單,而且容易取得的檢測,給縣內的所有人。」

自從3月疫情爆發以來,聖縣就不斷擴大在病毒檢測上的努力,包括對縣內爆發疫情的熱點加強宣導和檢測,還多次頒布健康命令,要確保需要檢測的人都能得到免費檢測。

該縣最突出的檢測地點是Santa Clara County Fairgrounds,每天為2,500人做病毒檢測,預約和非預約都有,以配合社區內所有人的需求。

官員建議,醫護人員以及第一線的警消人員,還有必要服務的員工,都要定期做檢測,有需要的民眾可以上網站http://sccfreetest.org預約免費病毒檢測,無須保險,該網站也有中文服務。

