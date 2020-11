【KTSF】

中半島San Mateo縣衛生總監Scott Morrow醫生發出新的衛生指引,放寬居民到療養院和老人宿舍等集體居住設施的探訪限制,讓居民可以為院友提供情感上的支持。

San Mateo縣本來只准人在緊急情況下才可以到院舍室內探訪院友,現時准許居民在幾種情況下到室內探訪,包括院友新近從家裡搬到院舍居住而非常不適應;院友因為親友過世而感到悲傷;院友從前需要親人照顧飲食,而現在突然體重下降或脫水;又或者院友一向有與人交談而突然情緒不穩、沉默寡言或常常哭泣。

另外,如果因為天氣、空氣質素,以及訪客或院友身體有問題,院舍也可以按個別情況,在遵守安全守則下,准許訪客入內探訪。

