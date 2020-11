【KTSF】

新冠疫情剛爆發,造成廁所紙嚴重缺貨,好不容易供需恢復正常,有消費者發現,這一兩天廁所紙又缺貨,怎麼一回事呢?

有網友在聖荷西Westgate Target拍到放廁所紙的貨架空空如也的景象,根據店員表示,有人擔心選後政局不穩定,所以開始囤積物資,搶廁所紙,該名網友認為,這是不理智的作法。

不過位於華府的喬治華盛頓大學,有鑑於幾個月前,黑人生命寶貴華府發生的暴動,校方已經提醒學生,準備選後可能發生的任何情況,要學生準備兩星期的存糧,因為該校距離白宮只有幾個街口。

