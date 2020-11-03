據報英國威廉王子今年4月感染新型肺炎

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英國傳媒報道，威廉王子4月曾確診新型肺炎，但為免外界憂慮無公布病情，肯辛頓宮拒絕回應。

新型肺炎在春季席捲全英國，威廉王子夫婦在「封城」期間頻頻在社交網站露面，鼓勵國民抗疫。

《太陽報》和英國國家廣播公司先後引述王室消息報道，38歲的威廉在4月初左右曾感染新型肺炎。當時其父親查理斯王子以至首相約翰遜，3月底先後確診。

報道稱，威廉王子認為國家正面臨很多更重要的事，加上祖母英女王伊利沙伯二世罕有發表電視講話激勵國民，為免引起民眾憂慮，威廉決定不公開確診的事，由王室醫生治療。

那時威廉一家早因「避疫」，由肯辛頓宮搬到諾福克的鄉郊大宅。

報道指威廉留在這處自我隔離，又指王子患病期間一度呼吸困難，病情嚴重，令身邊人很擔心。

報道沒提及威廉患病多久才康復，但提到整個4月威廉王子完成14項公務，包括以視像形式為臨時醫院開幕。

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