據報英國威廉王子今年4月感染新型肺炎

英國傳媒報道,威廉王子4月曾確診新型肺炎,但為免外界憂慮無公布病情,肯辛頓宮拒絕回應。

新型肺炎在春季席捲全英國,威廉王子夫婦在「封城」期間頻頻在社交網站露面,鼓勵國民抗疫。

《太陽報》和英國國家廣播公司先後引述王室消息報道,38歲的威廉在4月初左右曾感染新型肺炎。當時其父親查理斯王子以至首相約翰遜,3月底先後確診。

報道稱,威廉王子認為國家正面臨很多更重要的事,加上祖母英女王伊利沙伯二世罕有發表電視講話激勵國民,為免引起民眾憂慮,威廉決定不公開確診的事,由王室醫生治療。

那時威廉一家早因「避疫」,由肯辛頓宮搬到諾福克的鄉郊大宅。

報道指威廉留在這處自我隔離,又指王子患病期間一度呼吸困難,病情嚴重,令身邊人很擔心。

報道沒提及威廉患病多久才康復,但提到整個4月威廉王子完成14項公務,包括以視像形式為臨時醫院開幕。

