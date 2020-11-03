報導指灣區學生遠距上課不及格率明顯上升（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

The Mercury News報導指，疫情以來學生遙距上課的第一輪成績出爐，多個校區的學生表現不理想，不及格率明顯攀升。

疫情期間學校採取網上遙距教學，孩子們在家學習的成效似乎並不理想，The Mercury News報導指，灣區各地的校區通報，這個秋季學期，學生成績不及格的情況出現明顯的攀升。

中半島紅木城的Sequoia聯合高中校區，今年秋季學生超過一門課不及格的比例從去年的19.7%，躍升至29%，幾乎增加了50%。

Contra Costa縣的Mt. Diablo聯合校區，高中學生也出現類似情況，超過一門課不及格的比例也高達30.66%，比之前兩個學年的近20%多出約十個百分點。

在Sonoma縣，多個校區總監上周也針對成績退步的問題召開特別會議，該縣內十個高中校區，至少一門課不及格的比例為37%，去年同期則是27%。

Healdsburg聯合校區高中生的不及格率也從往年的20%，翻了幾乎一倍至39%。

Santa Rosa校區總監則說，今年看到的不及格成績F，比去年同期多出30%至50%。

有校區官員擔心，不及格率攀升的趨勢，因為學生因應疫情改採遙距學習，讓許多人遭受很大的挫折，校方會努力聯繫這些成績不理想的學生，幫助他們跟上，以避免日後無法畢業。

不過報導也指出，灣區包括Alum Rock聯合校區在內的多個校區，成績報告尚未完成。

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