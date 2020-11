報導指灣區學生遠距上課不及格率明顯上升（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

The Mercury News報導指,疫情以來學生遙距上課的第一輪成績出爐,多個校區的學生表現不理想,不及格率明顯攀升。

疫情期間學校採取網上遙距教學,孩子們在家學習的成效似乎並不理想,The Mercury News報導指,灣區各地的校區通報,這個秋季學期,學生成績不及格的情況出現明顯的攀升。

中半島紅木城的Sequoia聯合高中校區,今年秋季學生超過一門課不及格的比例從去年的19.7%,躍升至29%,幾乎增加了50%。

Contra Costa縣的Mt. Diablo聯合校區,高中學生也出現類似情況,超過一門課不及格的比例也高達30.66%,比之前兩個學年的近20%多出約十個百分點。

在Sonoma縣,多個校區總監上周也針對成績退步的問題召開特別會議,該縣內十個高中校區,至少一門課不及格的比例為37%,去年同期則是27%。

Healdsburg聯合校區高中生的不及格率也從往年的20%,翻了幾乎一倍至39%。

Santa Rosa校區總監則說,今年看到的不及格成績F,比去年同期多出30%至50%。

有校區官員擔心,不及格率攀升的趨勢,因為學生因應疫情改採遙距學習,讓許多人遭受很大的挫折,校方會努力聯繫這些成績不理想的學生,幫助他們跟上,以避免日後無法畢業。

不過報導也指出,灣區包括Alum Rock聯合校區在內的多個校區,成績報告尚未完成。

