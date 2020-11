專家指美國總統大選料周二晚不會有結果

【KTSF】

許多法律專家及政治分析師都認為,周二晚上美國總統大選不會有結果,要選民有耐心。

專家表示,周二晚上沒有結果,不代表有任何舞弊詐欺,或是不對的地方,4年前特朗普當晚沒有宣布勝選,一直到隔天早上,專家說今年可能會拖更久。

Loyola大學法律教授Justin Levitt說:「我認為我們可能不會在選舉之夜有明確的贏家,但這與沒有明確的勝利者是不同的。」

拖延的主要原因是,數以百萬的美國人今年採取郵寄選票,選務人員處理郵寄選票非常繁瑣,在一些郵寄選票處理系統十分完善的州,在投票日前幾週就已經開始計票,但很多州不但沒有這樣的系統,而且法律不准選務官員在投票日前拆封計票。

特朗普總統多次質疑郵寄選票的可靠性。

特朗普說:「我覺得在選後還收集選票是很糟糕的。」

不過法律專家看法剛好相反。

Levitt說:「今年要花更長的時間,不代表這個系統已損壞,實際上意味著系統是在運作,意味著給計票人士提供時間來計票。」

Georgetown法律教授Joshua Geltzer說:「實際上如果我們僅僅因為選舉之夜或隔天早晨任意中斷某個時間,而未能合理地計票,那才是失敗。」

他也強調特朗普說郵寄選票是詐欺是沒有法律依據。

密西根、賓夕法尼亞州,以及威斯康辛州三個搖擺州,禁止投票日前統計郵寄選票,而是先統計親身投票的選票,專家說這會讓特朗普看起來票數較多,而投民主黨的郵寄選票,在投票結束後才開始計算。

兩位專家都認為,這意味著要花幾天的時間才能獲得最終的選舉人數,但是他們說,期望週末能有一個勝利者出現。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。