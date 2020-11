美國過去一周56萬多人染疫 多州死亡數字創新高

【KTSF 江良慧報導】

世衛(WHO)總幹事譚德塞因為曾與一名確診者接觸而要自我隔離,譚德塞在社交網公佈這消息,說自己身體良好也沒有症狀,但還是會遵從世衛的指引,居家隔離在家工作,另一方面,全美各地的新增個案就繼續急升。

根據USA Today分析Johns Hopkins大學的數據,美國在到周日為止的一個星期內,新增個案569,350宗,再次創新高,當中有8個州的新增個案創新高,而阿拉斯加、內布拉斯加、奧克拉荷馬、南達科他和威斯康辛州則是死亡數字創新高。

目前全球的新型肺炎確診已經超過4660萬,當中有120萬人不治,美國的確診人數也已經超過920萬,當中有231,000人死亡,而德州就超過加州,成為全美最多新型肺炎確診的州分。

到周日為止,總共有937,000多人確診,第二多就是全美人口最多的加州,有超過93萬宗,第三多是佛羅里達州,有807,000多宗。

另外,聯邦疾控中心(CDC)一項研究發現,感染新型肺炎的孕婦可能會有早產的危險,研究人員研究了3912個,新型肺炎患者所生的嬰兒,發現當中有12.9%是早產,高過全國的平均10.2%。

研究中的孕婦,主要是在妊娠第二期和第三期感染新型肺炎,當中有四成半的人,懷孕前已經有其他的健康問題。

CDC強調。目前公佈的只是初步研究結果,而且研究當中很大部分的孕婦都是非洲裔或者拉美裔,而非洲裔孕婦早產比率比白人和拉美裔都高出很多,所以還是要展開更進一步的研究。

