美國過去一周56萬多人染疫 多州死亡數字創新高

【KTSF 江良慧報導】

世衛（WHO）總幹事譚德塞因為曾與一名確診者接觸而要自我隔離，譚德塞在社交網公佈這消息，說自己身體良好也沒有症狀，但還是會遵從世衛的指引，居家隔離在家工作，另一方面，全美各地的新增個案就繼續急升。

根據USA Today分析Johns Hopkins大學的數據，美國在到周日為止的一個星期內，新增個案569,350宗，再次創新高，當中有8個州的新增個案創新高，而阿拉斯加、內布拉斯加、奧克拉荷馬、南達科他和威斯康辛州則是死亡數字創新高。

目前全球的新型肺炎確診已經超過4660萬，當中有120萬人不治，美國的確診人數也已經超過920萬，當中有231,000人死亡，而德州就超過加州，成為全美最多新型肺炎確診的州分。

到周日為止，總共有937,000多人確診，第二多就是全美人口最多的加州，有超過93萬宗，第三多是佛羅里達州，有807,000多宗。

另外，聯邦疾控中心（CDC）一項研究發現，感染新型肺炎的孕婦可能會有早產的危險，研究人員研究了3912個，新型肺炎患者所生的嬰兒，發現當中有12.9%是早產，高過全國的平均10.2%。

研究中的孕婦，主要是在妊娠第二期和第三期感染新型肺炎，當中有四成半的人，懷孕前已經有其他的健康問題。

CDC強調。目前公佈的只是初步研究結果，而且研究當中很大部分的孕婦都是非洲裔或者拉美裔，而非洲裔孕婦早產比率比白人和拉美裔都高出很多，所以還是要展開更進一步的研究。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。