【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心(CDC)表示,確診新型肺炎或者要自我隔離的人,周二都可以親自到票站投票。

CDC新近更新的指引說明,選民有權投票,不論他們是否患病或者要隔離,不過CDC表示,新型肺炎患者或者要隔離的人,應該讓票站工作人員知道自己是確診患者或者正在隔離,另外要戴口罩和與其他人保持6尺距離,在投票前後也要洗手。

與此同時,華盛頓郵報的報導指出,白宮抗疫小組統籌Deborah Birx醫生周一警告政府高層官員,說美國正進入這疫情的最致命階段,會有更多人染疫死亡。

Birx醫生的警告,和特朗普一直說美國疫情進入最後階段相矛盾,Birx醫生更表示,美國很有可能會在這個星期出現單日10萬宗新症的新紀錄。

