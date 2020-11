特朗普稱沒想過落敗 拜登到長子墓拜祭

【KTSF 張麗月報導】

周二是大選日,除了選總統之外,國會眾議院435席將會全部改選,參議院100席中,有35席要改選,十多個州長也要換人,此外還有其他地方選舉等。

特朗普總統經過周一5場的造勢大會後,在周二大選日一早就接受媒體的電話訪問,然後親身前往維珍尼亞州位於阿靈頓市他的競選總部,也是他唯一的公開活動。

有記者問特朗普對大選結果有沒有準備多份演講詞,特朗普就回答說,他沒有想過落敗或勝出的講詞,又說勝利容易受落,但對他來說,失敗就不是這麼容易接受。

特朗普指出,他競選造勢整體表現良好,特別是在搖擺州,好像阿里桑那、佛羅里達和德州,特朗普面對媒體時,以及他的競選團隊都沒有戴口罩。

至於拜登周二早上前往他長子的墳墓拜祭,以及參加教堂活動之後,就前往他的家鄉賓夕凡尼亞州Scranton市,以及費城作最後衝刺拉票,然後返回達拉華州Wilmington觀看大選結果,拜登說,如果佛州變藍,即是由共和黨控制就會玩完。

