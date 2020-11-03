特朗普稱沒想過落敗 拜登到長子墓拜祭

【KTSF 張麗月報導】

周二是大選日，除了選總統之外，國會眾議院435席將會全部改選，參議院100席中，有35席要改選，十多個州長也要換人，此外還有其他地方選舉等。

特朗普總統經過周一5場的造勢大會後，在周二大選日一早就接受媒體的電話訪問，然後親身前往維珍尼亞州位於阿靈頓市他的競選總部，也是他唯一的公開活動。

有記者問特朗普對大選結果有沒有準備多份演講詞，特朗普就回答說，他沒有想過落敗或勝出的講詞，又說勝利容易受落，但對他來說，失敗就不是這麼容易接受。

特朗普指出，他競選造勢整體表現良好，特別是在搖擺州，好像阿里桑那、佛羅里達和德州，特朗普面對媒體時，以及他的競選團隊都沒有戴口罩。

至於拜登周二早上前往他長子的墳墓拜祭，以及參加教堂活動之後，就前往他的家鄉賓夕凡尼亞州Scranton市，以及費城作最後衝刺拉票，然後返回達拉華州Wilmington觀看大選結果，拜登說，如果佛州變藍，即是由共和黨控制就會玩完。

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