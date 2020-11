加州開始點算選票 某些選情激烈提案或到12月才有結果

【KTSF 歐志洲報導】

截至投票日前一天,加州已經有超過1,170萬人將郵寄選票寄回,並逐步開始開票點算,從周二晚8點開始陸續公布點票結果,但是一些選戰激烈的提案,可能要等到12月11日才有最後結果。

加州州務卿的數據顯示,加州登記選民有2,238萬,寄出的郵寄選票中,截至周一已經有超過一半的選票,也就是1,180萬張寄回,當中98.8%的選票經核准後接受。

而這些選票早在選舉日的29天之前就可以開始點算,但是頭一輪的結果,就只能在選舉日晚上8點公布。

但是因為今年選民投票踴躍,點票工作在選舉日後還會繼續點算,州務卿Alex Padilla透露,選舉日當晚,多數的開票結果將會明朗化,但一些選情激烈的選戰,可能必須等上幾天或幾個星期。

他也指出,任何對開票結果沒有依據的質疑,只會動搖人們對美國民主的信心。

在加州,只要郵政局在周二或之前收到的選票,都會被點算,一直到11月20日,縣選務處會有30天的時間點票和進行審計,這也包括所有在選舉日才登記的選民的臨時選票。

選舉日兩天後,各縣的選務處必須向州務卿報告還沒有點算選票的數目。

而所有58個縣的選務處,必須在12月1日前將最後成績報告給州務卿,州務卿會在12月11日核准選舉成績。

