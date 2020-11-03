加州開始點算選票 某些選情激烈提案或到12月才有結果

【KTSF 歐志洲報導】

截至投票日前一天，加州已經有超過1,170萬人將郵寄選票寄回，並逐步開始開票點算，從周二晚8點開始陸續公布點票結果，但是一些選戰激烈的提案，可能要等到12月11日才有最後結果。

加州州務卿的數據顯示，加州登記選民有2,238萬，寄出的郵寄選票中，截至周一已經有超過一半的選票，也就是1,180萬張寄回，當中98.8%的選票經核准後接受。

而這些選票早在選舉日的29天之前就可以開始點算，但是頭一輪的結果，就只能在選舉日晚上8點公布。

但是因為今年選民投票踴躍，點票工作在選舉日後還會繼續點算，州務卿Alex Padilla透露，選舉日當晚，多數的開票結果將會明朗化，但一些選情激烈的選戰，可能必須等上幾天或幾個星期。

他也指出，任何對開票結果沒有依據的質疑，只會動搖人們對美國民主的信心。

在加州，只要郵政局在周二或之前收到的選票，都會被點算，一直到11月20日，縣選務處會有30天的時間點票和進行審計，這也包括所有在選舉日才登記的選民的臨時選票。

選舉日兩天後，各縣的選務處必須向州務卿報告還沒有點算選票的數目。

而所有58個縣的選務處，必須在12月1日前將最後成績報告給州務卿，州務卿會在12月11日核准選舉成績。

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