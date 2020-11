憂大選結果引發示威暴亂 奧克蘭華埠商戶嚴陣以待（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區不少商戶擔心大選結果公布後,有人會不滿結果走上街頭示威,或者會演變成幾個月前由「黑人生命寶貴」運動後續引發的暴亂,到處搶掠商店,舊金山聯合廣場一帶的名店已經用木板封好櫥窗,至於上次暴亂的重災區東灣奧克蘭(屋崙)華埠,商戶都嚴陣以待。

奧克蘭華埠不少商店,玻璃櫥窗已經封起木板。

東灣台山同鄉會會長馬作林表示,5月底發生的暴動,奧克蘭華埠多間商店被搶掠,損失慘重,因為擔心再次發生同類事件,大部分商店外的木板,從6月起一直沒有拆走。

馬作林說:「整體來說,大家心中已經有數,因為這次選舉與往年不一樣,所以特殊情況下,大家都提高警惕,注意自己店舖的安全,做足防止破壞搗亂的措施。」

馬作林表示,華埠有商戶擔心疫情及暴亂,一直沒有開門營業,這些店舖繼續用木板封起,至於一些營業中的店舖,有些擔心隨時有突發情況,開了舖都是「半掩門」,或者只打開半邊鐵閘。

馬作林說:「(擔心)這個就在所不然,因為經歷今年疫情後,大家心有餘悸,大家都覺得政治形勢比較動亂,特別在選舉期間,這件事就避免不了,大家對於暴動暴亂的發生深信不疑,所以大家心理上做好準備。」

馬作林亦指,市府及商會事前已經與商戶溝通,教導商戶如何盡量避免任何損失,相信一旦發生甚麼事,市府會有應變措施。

5月底,非裔男子George Floyd被警員跪殺後,引發連串示威,有不法之徒乘機搶掠,舊金山聯合廣場當時一共有37間商店,被打破玻璃搶掠。

聯合廣場多間名店周一門外已經封好木板,亦有店舖仍在動工之中,位於金融區的Salesforce總部,大門亦圍起木板。

舊金山警方表示,已經取消所有警員的休假申請,基本上每名警員周二晚都會值班,在市內每一區戒備。

