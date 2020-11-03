憂大選結果引發示威暴亂 奧克蘭華埠商戶嚴陣以待（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區不少商戶擔心大選結果公布後，有人會不滿結果走上街頭示威，或者會演變成幾個月前由「黑人生命寶貴」運動後續引發的暴亂，到處搶掠商店，舊金山聯合廣場一帶的名店已經用木板封好櫥窗，至於上次暴亂的重災區東灣奧克蘭（屋崙）華埠，商戶都嚴陣以待。

奧克蘭華埠不少商店，玻璃櫥窗已經封起木板。

東灣台山同鄉會會長馬作林表示，5月底發生的暴動，奧克蘭華埠多間商店被搶掠，損失慘重，因為擔心再次發生同類事件，大部分商店外的木板，從6月起一直沒有拆走。

馬作林說：「整體來說，大家心中已經有數，因為這次選舉與往年不一樣，所以特殊情況下，大家都提高警惕，注意自己店舖的安全，做足防止破壞搗亂的措施。」

馬作林表示，華埠有商戶擔心疫情及暴亂，一直沒有開門營業，這些店舖繼續用木板封起，至於一些營業中的店舖，有些擔心隨時有突發情況，開了舖都是「半掩門」，或者只打開半邊鐵閘。

馬作林說：「（擔心）這個就在所不然，因為經歷今年疫情後，大家心有餘悸，大家都覺得政治形勢比較動亂，特別在選舉期間，這件事就避免不了，大家對於暴動暴亂的發生深信不疑，所以大家心理上做好準備。」

馬作林亦指，市府及商會事前已經與商戶溝通，教導商戶如何盡量避免任何損失，相信一旦發生甚麼事，市府會有應變措施。

5月底，非裔男子George Floyd被警員跪殺後，引發連串示威，有不法之徒乘機搶掠，舊金山聯合廣場當時一共有37間商店，被打破玻璃搶掠。

聯合廣場多間名店周一門外已經封好木板，亦有店舖仍在動工之中，位於金融區的Salesforce總部，大門亦圍起木板。

舊金山警方表示，已經取消所有警員的休假申請，基本上每名警員周二晚都會值班，在市內每一區戒備。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。